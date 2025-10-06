AO VIVO: Sabino e Fufuca continuam no governo Lula

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 6, repercute a decisão do ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), de permanecer no governo Lula, mesmo após pressão do partido para a entrega do cargo. A direção nacional do União Brasil deve se reunir na manhã da próxima quarta-feira, 8, para discutit o processo disciplinar do ministro. O mesmo acontece com o ministro do esporte, André Fufuca (PP-MA), que também sinalizou não abandonar o cargo mesmo após declarações do presidente do Partido Progressistas, Ciro Nogueira (PP-PI).

O ministro Celso Sabino anunciou o pedido de demissão do cargo no último dia 26 de setembro, mas após dez dias do comunicado, ainda não deixou o cargo e continua acompanhando a agenda do presidente Lula em Bélem. Ao g1, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que Sabino pode ser expulso do partido e alfinetou que "candidato sem partido é difícil", em referência à articulação de Sabino para disputar o Senado.