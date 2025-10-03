São Gonçalo: conta reprovada pode tornar ex-prefeito inelegível

São Gonçalo: vereadores rejeitam contas de 2018 de Cláudio Pinho, que pode ficar inelegívelApesar de recomendação do TCE pela aprovação, com ressalvas, vereadores rejeitaram contas de 2018 do ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante; Pinho cita "perseguição política" e diz que vai à Justiça
A Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante reprovou na quinta-feira, 2, por 12 votos a dois, as contas do ex-prefeito Cláudio Pinho (PDT) referentes ao exercício de 2018, quando ele esteve à frente da gestão municipal. Atualmente, Pinho ocupa o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
Sobre as contas da gestão de Pinho na prefeitura, o Ministério Público de Contas já havia apresentado parecer desfavorável, mas o Tribunal de Contas do Estado (TCE) se manifestou em parecer favorável, com ressalvas, à aprovação das contas em questão. Apesar disso, a Câmara não é obrigada a seguir o parecer do TCE ao julgar as contas do prefeito.
O questionamento envolvendo as contas do então prefeito é sobre um repasse financeiro (duodécimos), para o Legislativo, inferior ao previsto na Lei Orçamentária; o que poderia configurar crime de responsabilidade. A defesa do então prefeito justificou a diferença de valores para quitar um débito da Câmara com a Receita Federal e por gastos referentes a aposentadorias e pensões. No relatório do TCE, o conselheiro Ernesto Saboia, citou que a diferença de pouco mais de R$ 92 mil foi devidamente esclarecida.
Apesar disso, a Câmara reprovou as contas de Pinho, que pode ficar inelegível para disputar eventual reeleição ao cargo de deputado estadual em 2026.
O que diz Cláudio Pinho
O POVO procurou o deputado, que afirmou estar sofrendo perseguição por parte dos vereadores na atual legislatura. O parlamentar estadual afirmou que vai à Justiça para rever a decisão. “Está mostrada a perseguição. Todas as minhas oito contas vieram do tribunal com parecer favorável pela aprovação”, disse, apontando que pretende disputar a reeleição para a Alece.
Sobre o caso, Pinho tratou como uma questão “100% política" no município. "Eles alegaram, não, o parecer do Ministério Público foi pela desaprovação. Tudo bem, mas quando o parecer do Ministério Público vem pela desaprovação e passa pelo pleno. E o pleno, todo pleno por unanimidade aprovou, não teve um voto contra”, declarou.
O parlamentar alega que os vereadores praticam "ato de perseguição" contra ele por alinhamento com a atual gestão municipal. "De forma injusta, o presidente da Câmara anulou a sessão que havia aprovado as contas da gestão de 2018 e, contrariando o que já estava decidido, mudou o resultado apenas para criar factoides e tentar manchar meu nome".
Pinho disse que em dezembro de 2024 a própria Câmara Municipal "aprovou as contas em sessão regular", acompanhando o parecer do TCE e que agora, em 2025, a nova composição da Câmara, "subordinada ao atual prefeito, modificou uma decisão já tomada, sem amparo legal, apenas por perseguição política".
Ele argumenta: "Trata-se de uma manobra eleitoreira, sem valor jurídico e sem respaldo na lei. A Câmara, que deveria ser um espaço de equilíbrio e defesa da democracia, virou palco de um teatro armado para perseguir. O absurdo foi tão grande que vereadores que antes haviam votado a favor mudaram de posição", diz o parlamentar, que afirma "continuar elegível".