São Gonçalo: conta reprovada pode tornar ex-prefeito inelegível

￼CLAUDIO Pinho, deputado estadual / Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante reprovou na quinta-feira, 2, por 12 votos a dois, as contas do ex-prefeito Cláudio Pinho (PDT) referentes ao exercício de 2018, quando ele esteve à frente da gestão municipal. Atualmente, Pinho ocupa o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Sobre as contas da gestão de Pinho na prefeitura, o Ministério Público de Contas já havia apresentado parecer desfavorável, mas o Tribunal de Contas do Estado (TCE) se manifestou em parecer favorável, com ressalvas, à aprovação das contas em questão. Apesar disso, a Câmara não é obrigada a seguir o parecer do TCE ao julgar as contas do prefeito.

O que diz Cláudio Pinho O POVO procurou o deputado, que afirmou estar sofrendo perseguição por parte dos vereadores na atual legislatura. O parlamentar estadual afirmou que vai à Justiça para rever a decisão. “Está mostrada a perseguição. Todas as minhas oito contas vieram do tribunal com parecer favorável pela aprovação”, disse, apontando que pretende disputar a reeleição para a Alece. Sobre o caso, Pinho tratou como uma questão “100% política" no município. "Eles alegaram, não, o parecer do Ministério Público foi pela desaprovação. Tudo bem, mas quando o parecer do Ministério Público vem pela desaprovação e passa pelo pleno. E o pleno, todo pleno por unanimidade aprovou, não teve um voto contra”, declarou. O parlamentar alega que os vereadores praticam "ato de perseguição" contra ele por alinhamento com a atual gestão municipal. "De forma injusta, o presidente da Câmara anulou a sessão que havia aprovado as contas da gestão de 2018 e, contrariando o que já estava decidido, mudou o resultado apenas para criar factoides e tentar manchar meu nome".