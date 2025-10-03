Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Peritos conseguem emenda na PEC para tentar incluir Polícia Científica na Constituição

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Peritos criminais querem aproveitar a PEC da Segurança Pública (PEC 18/25) para tentar incluir a Polícia Científica na Constituição.

O primeiro passo foi dado nesta semana, com a apresentação de uma emenda à PEC. Com isso, a proposta vai tramitar oficialmente na comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o texto.

A proposta de interesse dos peritos foi apresentada pelo deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), a partir de lobby da categoria.

Caberá ao relator, o deputado Mendonça Filho (União-PE), decidir se incorpora ou não o conteúdo da emenda ao parecer final.

A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) vem fazendo reuniões com membros da comissão especial que analisa o texto para articular o reconhecimento formal da perícia criminal no sistema de Segurança Pública.

O Código Penal define como obrigatória a perícia feita por "órgão oficial" em todos os vestígios de crimes e suspeitas de crimes, sob pena de anular investigações e ações penais.

Os peritos alegam que incluir a regra na Constituição garante maior segurança contra "métodos enviesados" na produção de provas.

"A prova pericial é uma garantia constitucional que fortalece a ampla defesa e o contraditório, permitindo que se evitem impunidades e injustiças, fortalecendo o Estado democrático de direito", afirma Marcos Camargo, presidente da APCF.

Proposta pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a PEC da Segurança Pública pretende aumentar a integração entre os governos estaduais, unificar políticas públicas e reestruturar carreiras do setor.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pretende aprovar o texto até o final do ano.

