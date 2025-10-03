Lula relata problemas no avião da FAB no Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou problemas em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) durante uma viagem no Pará. "Eu fui pegar o avião para ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião caça da Força Aérea Brasilieira (FAB). Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter dito um problema quando eu tivesse no ar. E teve quando eu estava em terra, nós tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo. Fomos num avião Brasília. Eu fui de noite agradecer a Nossa Senhora de Nazaré", disse.

Há um ano, após problemas técnicos durante uma viagem, Lula falou em comprar "alguns aviões" para o transporte de autoridades políticas em viagens oficiais pelo País.