Isenção do IR marcou a semana, mas teve mais

￼DEPUTADOS aprovaram projeto que aumenta isenção do Imposto de Renda / Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 1087/2025, que dispensa o pagamento de imposto de renda das pessoas que recebem até 5 mil reais. Foram 493 votos a favor e nenhum contra para a medida que, segundo os cálculos do Governo, beneficia cerca de 16 milhões de pessoas. A proposta, de relatoria do deputado Arthur Lira (PP-AL), reduz a parcela do imposto para pessoas com salário entre R$ 5 mil e R$ 7.350. A perda de arrecadação do governo será de cerca de R$ 25 milhões de reais, e, para compensar, o texto prevê que pessoas que recebam acima de 600 mil reais por ano, serão taxados em até 10%.

“Hoje foi um dia histórico para o Brasil. A aprovação unânime no plenário da Câmara da isenção do imposto de renda é um marco de justiça fiscal, mas também de união.”, declarou o presidente após a votação. O projeto de lei agora tramita no Senado e, com a aprovação, o texto vai à sanção do presidente Lula. Presidente da Conafer é preso e solto depois de depoimento na CPMI do INSS Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares (Conafer), foi preso na madrugada de terça-feira, 30, durante oitiva no Senado. A voz de prisão foi feita pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), porém, com algumas horas de prisão, ele foi liberado após pagar fiança. A Conafer é considerada uma das principais empresas envolvidas nas fraudes. Carlos Lopes, porém, disse diversas vezes que não sabia responder questões sobre os descontos. Como os outros depoentes, ele disse que não teve participação nas fraudes. Viana e os outros parlamentares presentes na oitiva afirmaram que ele mentia. “Ele mentiu deliberadamente à CPMI. Ele tentou de todas as maneiras nos convencer de que se tratava de uma operação perfeitamente legal e correta. Não é, nós sabemos muito bem que isso é lavagem de dinheiro, dinheiro dos aposentados”, afirmou o presidente.

Luizianne Lins é interceptada a caminho de Gaza A deputada Luizianne Lins (PT) estava no grupo que foi interceptado por forças israelenses. A flotilha composta por pessoas de diferentes países tinha como objetivo levar alimentos para a população na Faixa de Gaza, porém, na quarta-feira, 1°, o grupo foi interceptado pelas forças de Israel. A embarcação em que a deputada estava era uma das dezenas de barcos que iam em direção a Gaza. Outros 14 brasileiros estavam distribuídos no grupo quando as forças israelenses interromperam o percurso. Segundo a assessoria da deputada, Luizianne esteve incomunicável por quase dois dias até a primeira visita da Embaixada do Brasil em Israel nesta sexta-feira, 3. Para a próxima semana Senado discute isenção do imposto de renda na próxima semana Após a aprovação do Projeto de Lei de isenção de imposto de renda na Câmara dos Deputados, o Senado começa a analisar a proposta na próxima semana. Os parlamentares da Casa Legislativa programam aprovar o PL antes do fim do ano para que a isenção comece a partir do ano que vem.

É possível que o projeto seja analisado durante a semana na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), porém, ainda não há sinalização do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP). Não existe relator para a proposta, mas os senadores preveem uma rápida escolha para que a tramitação do projeto seja mais rápida que na Câmara.

Kiko Celeguim é relator de PL contra falsificação de bebidas Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, escolheu Kiko Celeguim (PT-SP) como relator do Projeto de Lei 2307/07, que define como crime a adição de substâncias nocivas à saúde em produtos. Após os casos de intoxicação com bebidas e com a aprovação da urgência deste projeto, o objetivo de Hugo Motta é pautar o texto quanto antes. Para ele, a medida é necessária para proteger a população e a economia. “É preciso defender a indústria, o comércio e, acima de tudo, a vida das pessoas”, afirmou o presidente em suas redes sociais. Com a definição do relator e a urgência aprovada, o PL deve ser levado para o plenário da Casa nas próximas semanas.