Desaprovação de Janja entre eleitores que dizem conhecê-la foi de 50% a 61%, diz pesquisa

Levantamento do PoderData divulgado nesta sexta-feira, 3, mostra que a atuação da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, no governo Lula, é reprovada por 61% dos eleitores que dizem conhecê-la. O índice cresceu 11 pontos porcentuais em relação aos 50% registrados nas edições de março e junho da pesquisa e é o mais alto desde maio de 2024. Segundo a pesquisa, 23% aprovam sua participação no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 16% dos entrevistados responderam que não sabem.

Quem disse conhecer Janja respondeu à questão: "Você aprova ou desaprova a participação da primeira-dama no governo?". A edição de setembro da pesquisa indica que Janja se tornou mais conhecida nos últimos anos. Em setembro de 2022, antes da eleição de Lula, 63% afirmavam conhecê-la de alguma forma. Agora, esse número chega a 89%: 38% dizem conhecê-la bem e 51% afirmam saber quem ela é "de ouvir falar". Outros 11% responderam não conhecer a primeira-dama. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de setembro de 2025, com 2.500 entrevistas por telefone em 178 municípios. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o intervalo de confiança é de 95%. Janja não ocupa cargo no governo, mas tem posição de destaque no entorno do presidente Lula e participa de compromissos oficiais dentro e fora do País, o que já lhe rendeu críticas pelo uso de dinheiro público.