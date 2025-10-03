Câmara de BH não aprova projeto de lei da Tarifa Zero no transporte público municipal

A Câmara Municipal de Belo Horizonte não aprovou o projeto de lei (PL) de implementação da Tarifa Zero no transporte público municipal na tarde desta sexta-feira. A gratuidade seria garantida aos usuários para todos os dias da semana. O PL recebeu 30 votos contrários e 10 favoráveis.

O projeto precisava de ao menos 28 votos favoráveis dos 41 vereadores presentes para ir à sanção do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil).