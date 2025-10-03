Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara de BH não aprova projeto de lei da Tarifa Zero no transporte público municipal -

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Câmara Municipal de Belo Horizonte não aprovou o projeto de lei (PL) de implementação da Tarifa Zero no transporte público municipal na tarde desta sexta-feira. A gratuidade seria garantida aos usuários para todos os dias da semana. O PL recebeu 30 votos contrários e 10 favoráveis.

O projeto precisava de ao menos 28 votos favoráveis dos 41 vereadores presentes para ir à sanção do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil).

