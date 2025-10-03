AO VIVO: Moraes encaminha pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro; Câmara aprova isenção do IR

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alexandre de Moraes pede manifestação em até cinco dias sobre solicitações contra Eduardo Bolsonaro
Autor Bianca Mota
Bianca Mota Autor
Tipo Notícia

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 3, destaca dois temas centrais: o encaminhamento, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, do pedido de prisão contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), e a aprovação da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. A edição contará ainda com entrevista com o analista político Gualter George.

Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste em até cinco dias sobre os pedidos de prisão preventiva contra Eduardo Bolsonaro. As solicitações foram apresentadas pelos deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Talíria Petrone (PSOL-RJ), que também pedem a suspensão dos benefícios parlamentares e a análise imediata de processos de cassação.

Na área econômica, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o projeto que eleva para R$ 5 mil a faixa de isenção do Imposto de Renda. O texto prevê ainda descontos progressivos para quem recebe até R$ 7.350. Foram 493 votos favoráveis e nenhum contrário, com apoio tanto da base governista quanto da oposição.

Para compensar a renúncia fiscal, a proposta estabelece tributação adicional para contribuintes com renda anual acima de R$ 600 mil, chegando a 10% para os que ultrapassam R$ 1,2 milhão.

Assista o vídeo completo aqui.

O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.

Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde: Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e TikTok do O POVO

 

Alexandre de Moraes Câmara dos Deputados Eduardo Bolsonaro

