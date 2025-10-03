AO VIVO: Moraes encaminha pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro; Câmara aprova isenção do IR

Deputado Eduardo Bolsonaro tem prisão solicitada por Moraes; Congresso amplia faixa de isenção do Imposto de Renda / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 3, destaca dois temas centrais: o encaminhamento, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, do pedido de prisão contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), e a aprovação da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. A edição contará ainda com entrevista com o analista político Gualter George. Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste em até cinco dias sobre os pedidos de prisão preventiva contra Eduardo Bolsonaro. As solicitações foram apresentadas pelos deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Talíria Petrone (PSOL-RJ), que também pedem a suspensão dos benefícios parlamentares e a análise imediata de processos de cassação.