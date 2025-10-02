Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vereadores dicutem em eusébio: 'não sabem o que estão votando'

Eusébio: vereadores questionam matérias em regime de urgência mas aprovam mesmo assim

Projetos enviados em regime de urgência pelo prefeito são aprovados mesmo com parlamentares admitindo desconhecimento do conteúdo
Autor Bianca Mota
Bianca Mota Autor
A última sessão ordinária da Câmara Municipal de Eusébio (CME) – município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), distante cerca de 22 quilômetros da Capital – foi marcada por críticas pela falta de transparência e pela aprovação apressada de projetos que os próprios parlamentares admitiram não conhecer a fundo.

As propostas chegaram ao Legislativo em regime de urgência, enviadas pelo prefeito Dr. Júnior (PRD). Entre as matérias, estavam um reajuste no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a abertura de crédito adicional de R$ 2 milhões para a iluminação pública e mudanças futuras no regime da previdência municipal.

Mesmo parlamentares da base governista demonstraram preocupação com a urgência solicitada. O vereador Roberto Rocha (DC) destacou os riscos: "Aprovar por aprovar significa que nós é que vamos pagar o pato mais tarde". A vereadora Cira Targino (PRD) reforçou: “Se o cidadão questionar como era a lei anterior e como é agora, talvez nós parlamentares não saibamos responder”.

O líder do prefeito, Dadá (DC), embora tenha defendido maior detalhamento das propostas, apoiou o regime de urgência e a aprovação dos projetos: “Deveríamos convocar uma pessoa do órgão responsável para vir aqui detalhar”, sugeriu o parlamentar.

Crítica da oposição

Único membro da oposição na Casa, o vereador Gabriel França (União), votou contra os projetos. Ao O POVO, Gabriel criticou a pressa: "Os vereadores não sabiam explicar a matéria. Se os vereadores, que são os que elaboram as leis e são responsáveis por fiscalizar o prefeito, não estão tendo esse conhecimento, imagina a população".

Ele acrescentou ainda que os parlamentares “não sabem o que estão votando” e que eles receberam os textos tributários na noite de domingo, para votar na manhã seguinte.

“Embora tenha-se uma boa vontade deles entenderem o que está sendo votado, o prazo é muito pequeno. É inadmissível você entender de matéria tributária em sete horas. A gente recebeu essa matéria no domingo à noite para votar às 10 horas da manhã”, afirmou.

Apesar dos questionamentos e dúvidas dos vereadores, os projetos foram aprovados tendo apenas um voto contrário, o de Gabriel.

