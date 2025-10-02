Vereadores dicutem em eusébio: 'não sabem o que estão votando'

Eusébio: vereadores questionam matérias em regime de urgência mas aprovam mesmo assimProjetos enviados em regime de urgência pelo prefeito são aprovados mesmo com parlamentares admitindo desconhecimento do conteúdo
A última sessão ordinária da Câmara Municipal de Eusébio (CME) – município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), distante cerca de 22 quilômetros da Capital – foi marcada por críticas pela falta de transparência e pela aprovação apressada de projetos que os próprios parlamentares admitiram não conhecer a fundo.
As propostas chegaram ao Legislativo em regime de urgência, enviadas pelo prefeito Dr. Júnior (PRD). Entre as matérias, estavam um reajuste no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a abertura de crédito adicional de R$ 2 milhões para a iluminação pública e mudanças futuras no regime da previdência municipal.
Mesmo parlamentares da base governista demonstraram preocupação com a urgência solicitada. O vereador Roberto Rocha (DC) destacou os riscos: "Aprovar por aprovar significa que nós é que vamos pagar o pato mais tarde". A vereadora Cira Targino (PRD) reforçou: “Se o cidadão questionar como era a lei anterior e como é agora, talvez nós parlamentares não saibamos responder”.
O líder do prefeito, Dadá (DC), embora tenha defendido maior detalhamento das propostas, apoiou o regime de urgência e a aprovação dos projetos: “Deveríamos convocar uma pessoa do órgão responsável para vir aqui detalhar”, sugeriu o parlamentar.
Leia mais
- Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO
Crítica da oposição
Único membro da oposição na Casa, o vereador Gabriel França (União), votou contra os projetos. Ao O POVO, Gabriel criticou a pressa: "Os vereadores não sabiam explicar a matéria. Se os vereadores, que são os que elaboram as leis e são responsáveis por fiscalizar o prefeito, não estão tendo esse conhecimento, imagina a população".
Ele acrescentou ainda que os parlamentares “não sabem o que estão votando” e que eles receberam os textos tributários na noite de domingo, para votar na manhã seguinte.
“Embora tenha-se uma boa vontade deles entenderem o que está sendo votado, o prazo é muito pequeno. É inadmissível você entender de matéria tributária em sete horas. A gente recebeu essa matéria no domingo à noite para votar às 10 horas da manhã”, afirmou.
Apesar dos questionamentos e dúvidas dos vereadores, os projetos foram aprovados tendo apenas um voto contrário, o de Gabriel.