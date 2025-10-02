Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Se preparem para lutar porque vamos derrotar vocês outra vez", diz Lula sobre Eleições 2026

Em tom eleitoreiro durante agenda no Pará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 2, que os adversários políticos precisam se preparar para o pleito presidencial do ano que vem porque a gestão dele vai derrotá-los novamente. Lula disse também que está se preparando para entregar "o melhor governo que o País já teve".

"Eu estou me preparando para entregar, outra vez, o melhor governo que esse País já teve. Estou preparando todos os meus adversários para dizer, o pessoal da raiva, o pessoal do ódio, o pessoal das fake news, o pessoal que deixou mais de 400 mil pessoas morrerem por covid pela irresponsabilidade, eu quero dizer o seguinte: se preparem para lutar porque nós vamos derrotar vocês outra vez", declarou o presidente.

Nesta quinta, Lula inaugurou uma creche em Breves (PA) cuja obra, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), estava paralisada desde 2011. Lula também acompanhou cerimônias de entregas relacionadas ao Ministério da Educação na Ilha do Marajó.

