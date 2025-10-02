PF prende dois em operação contra fraudes no CNU e em cinco outros concursos

Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira, 2, na Operação Última Fase, da Polícia Federal, contra fraudes no Concurso Nacional Unificado (CNU) e em pelo menos cinco outras provas. Um terceiro mandado de prisão está em aberto. Trata-se, segundo a PF, de uma "organização criminosa especializada em fraudes a concursos públicos".

Candidatos aprovados irregularmente foram afastados dos cargos públicos por ordem judicial. Eles podem responder por quatro crimes - fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.