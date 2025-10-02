Capitão julgado por estelionato tem redução de pena negada

Votação condenou capitão por estelionato / Crédito: Superior Tribunal Militar

O Superior Tribunal Militar (STM) manteve a pena do capitão médico Wilson Pereira do Carmo Júnior a 6 anos de prisão, por fraude contra a administração militar. Nessa quarta-feira, 1º, a maioria se manifestou por não reduzir a punição, apesar da ministra Verônica Sterman ter argumentado pela diminuição da sentença. O militar foi sentenciado pelo exercício ilegal da função. Ele utilizava os CRM de terceiros, pois nunca concluiu o curso. A Universidade Federal Fluminense (UFF) informou que Carmo Júnior deu início à graduação em 1995, porém, em 2009 a matrícula foi suspensa por abandono. Em 2004, ele ingressou no Exército na função de aspirante-a-oficial médico temporário, quando ocupou funções privativas do cargo, apresentando falsa documentação.

Wilson atuou em hospitais no Rio de Janeiro e São Paulo entre 2005 e 2019, chegando a realizar tarefas de perito médico, chefe de setores hospitalares e pós-graduando em radiologia, se passando sempre como médico. Segundo autos do Inquérito Policial Militar (IPM), em 2019, por meio do “Disque-Denúncia” da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro (SSP-RJ), uma acusação foi encaminhada ao Comando Militar do Leste e a fraude foi descoberta. O réu recebeu, segundo um laudo da perícia, aproximadamente R$ 1,58 milhão em pagamentos ilegais até dezembro de 2016, também gerando prejuízo superior a R$ 316 mil para a União com sua formação técnica, em valores atualizados até 2020. Verônica Sterman, recém empossada ministra, votou pela redução da pena do oficial Crédito: Ricardo Stuckert/PR Carlos Vuyk de Aquino, ministro e relator do caso, teve sua decisão acompanhada pela maioria. A ministra Verônica Sterman foi a única que votou e argumentou pela diminuição da sentença. Ela votou para diminuir a pena para 3 anos, 10 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto e com direito de responder em liberdade.