Tarcísio critica Lula, recebe afago de presidente da Alesp e diz a Zema que disputará reeleição

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma reunião fechada com deputados aliados no Palácio dos Bandeirantes nesta terça-feira, 1º. Ao falar sobre a construção do túnel Santos-Guarujá, o governador afirmou que Lula está fazendo festa, mas o mérito maior pela iniciativa é dele. O Estadão procurou o governo federal e o governo paulista, mas as gestões ainda não se posicionaram. O projeto terá investimento total de R$ 6,8 bilhões, sendo R$ 5,4 bilhões oriundos de recursos públicos que serão divididos igualmente entre Estado e União.

Apesar da parceria, há uma batalha sobre a paternidade da iniciativa. Relatório de comunicação do governo Tarcísio obtido pelo Estadão diz que o "túnel Santos-Guarujá é nosso" e que "ainda que a parceria com o Executivo federal seja estratégica, a comunicação digital precisa deixar claro que essa é uma conquista da gestão estadual". Lula e Tarcísio são potenciais adversários na eleição presidencial de 2026, embora o governador venha reforçando nas últimas semanas que será candidato à reeleição em São Paulo - segundo aliados, isso não acontecerá apenas se o ex-presidente Jair Bolsonaro pedir para ele disputar o Palácio do Planalto. Segundo dois deputados estaduais que almoçaram com Tarcísio nesta terça-feira, ele não falou abertamente sobre seu futuro eleitoral, mas o tom do discurso, enaltecendo conquistas do governo estadual, foi lido como um sinal claro de que ele quer ficar mais quatro anos à frente do Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio agradeceu aos 58 deputados aliados que participaram do almoço por aprovarem projetos do governo, como a privatização da Sabesp, disse que eles são "sócios" da gestão e que estará no palanque de cada um deles na eleição de 2026. Também foram ajustados pontos que estão atrasando o pagamento de emendas, principalmente às que envolvem convênios e mais burocracia para serem liberadas.