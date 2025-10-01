Tagliaferro diz que age de boa-fé e volta a ameaçar Moraes

Tagliaferro foi detido pela polícia local durante a manhã, mas liberado no início da tarde do mesmo dia. Em entrevista ao programa Figueiredo Show, Tagliaferro comentou o episódio. "Eu já esperava por isso, mas tudo foi conduzido com calma e tranquilidade. Na verdade, foi o rito correto, feito na Itália e não o rito mágico do Alexandre de Moraes", afirmou.

O ex-assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que agiu de boa-fé ao ser abordado por policiais italianos em sua residência, em Catanzaro, na Itália. Ele também declarou que "nem morto o ministro conseguirá pará-lo".

Segundo ele, nem os policiais sabiam ao certo o que estava acontecendo. "Os oficiais chegaram até a me pesquisar na internet para entender o que estava acontecendo, porque aqui na Itália ninguém sabe de nada. Então, me verificaram online. Em certo ponto até enalteceram a minha pessoa dentro da unidade policial", relatou.

Ainda de acordo com Tagliaferro, a condução foi tranquila. "Foram cordiais. Entramos na viatura, fomos conversando, batendo-papo. Disseram apenas que havia algo vindo do Brasil, mas também não sabiam exatamente do que se tratava. Explicaram que era o cumprimento de uma decisão da Corte e que eu voltaria para casa. Fui tratado muito melhor do que em diversos lugares no Brasil", disse Tagliaferro. O ex-assessor de Moraes também destacou que não teve receio em entregar aos oficiais seus dois passaportes, o brasileiro e o italiano, afirmando estar agindo de "boa-fé, sem ter o que esconder e sem estar fazendo nada de errado".

Em outro trecho da entrevista, Eduardo Tagliaferro afirmou que o comprimento das medidas cautelares, como a obrigação de informar sua localização, manter os dados atualizados e entregar documentos, não tem interferido em sua rotina. Segundo ele, apesar de a medida restringir sua circulação no município onde reside, ele segue atuando normalmente.

"Isso não tem nenhum impacto. Eu continuo denunciando. Já enviei tudo o que precisava, inclusive para os Estados Unidos. Ainda está sob sigilo, então não posso dizer para quem ou quando isso foi feito. Mas sigo lembrando ao ministro Moraes e ao povo brasileiro que existem mais coisas. Para mim, não muda nada. Onde estou, tenho tudo de que preciso", afirmou.