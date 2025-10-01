Lewandowski diz que atentados à democracia no Brasil tiveram 'influxo' do exterior

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou em discurso nesta quarta-feira, 1º, que as ações recentes "atentatórias às instituições republicanas" do País tiveram um claro "influxo do exterior". Ele não nomeou diretamente o governo dos Estados Unidos, chefiado por Donald Trump, que impôs sanções ao Brasil para interferir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas disse que todos na plateia sabiam de quem ele falava.

"Como sou membro do governo, não posso nomear aqui para não incidir numa gafe diplomática, mas todos sabem a quais países estou me referindo e a quais situações de retrocesso político estou me referindo", afirmou. "Não é de hoje que a democracia brasileira sofre com os influxos da política ou da geopolítica internacional".