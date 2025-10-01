CMFor inaugura espaço para crianças com Síndrome de Down e TEA

Câmara inaugura espaço de atendimento para crianças e adolescentes com Síndrome de Down e TEAEquipamento atenderá, inicialmente, filhos e dependentes de servidores da CMFor. Serviço ainda deverá ser ampliado para a comunidade da região
A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) inaugurou na noite da última terça-feira, 30, o “Espaço Evoluir”, que oferecerá atendimento multidisciplinar voltado para crianças e adolescentes com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento ocorreu no prédio anexo na CMFor, localizado no bairro Guararapes, onde o novo espaço está instalado.
A aprovação da criação do Espaço Evoluir ocorreu em abril deste ano, a partir do Projeto de Lei Complementar nº 18/2025. Inicialmente, o equipamento atenderá filhos e dependentes de servidores da Câmara Municipal de Fortaleza. O serviço deverá ser ampliado para a comunidade do entorno, porém ainda não há data para essa extensão.
O presidente da CMFor, vereador Leo Couto (PSB), acompanhou o lançamento do espaço e considerou o dia como o mais importante da atual gestão da Câmara.
“É um grande sonho. Para mim, é o dia mais importante dessa nossa gestão que a gente faz em conjunto com todos os vereadores. Nós temos espaços físicos dentro da Câmara de Fortaleza complicados e a gente ficou pensando qual era o local que poderia suportar algumas salas. Cinco, seis salas para dar início a esse sonho. A Câmara, hoje, dá exemplo para as casas legislativas de todo o Brasil quando faz um espaço desse”, afirmou.
O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) e a primeira-dama Cristiane Leitão também estiveram no local. O prefeito destacou a importância do equipamento para o acompanhamento e acolhimento de crianças e adolescentes.
“Eu só tenho que parabenizar a Câmara Municipal porque está saindo da sua da sua zona de conforto, está saindo de fiscalizar os atos do Poder Executivo, de legislar, criar normas e está indo para além disso, está entregando para a sociedade fortalezense, no caso para os colaboradores aqui da Câmara, um equipamento que vai acolher e vai acompanhar tantos e tantas”, avaliou.
O Espaço Evoluir funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e conta com capacidade para atender até 60 crianças e adolescentes. Em agosto, foi realizada a triagem dos beneficiários com o cadastramento interno feito junto aos servidores.
Entre os serviços ofertados, estão: psicomotricidade, acompanhamento psicológico, terapia ocupacional, fonoaudiologia, musicoterapia, neuropediatria, acompanhamento nutricional, e grupos de habilidades especiais para famílias e atendimento psicológico. Terapias especializadas também serão oferecidas para crianças de 3 a 12 anos e sessões em grupo para os adolescentes de 13 a 17 anos.
“Iniciaremos o atendimento a partir de amanhã com neuropediatra. Esses pacientes que não tem o diagnóstico já serão atendidos e acolhidos amanhã. Para além disso, os adolescentes fora da faixa, nós trabalharemos em grupos, que serão definidos no transcorrer da evolução do equipamento e as famílias também serão acolhidas, não só com apoio jurídico, mas com cursos profissionalizantes para as mães, dentre outras situações”, explicou Filipe Mota, coordenador de saúde da CMFor.
Estiveram presentes no evento a coordenadora do Espaço Evoluir Cinthia Viana e a gestora de Inclusão da Câmara Livinha Vasconcelos. Também participaram da inaguração os vereadores Bruno Mesquita (PSD), Eudes Bringel (PSD), Ana Aracapé (Avante), Aglaylson (PT), Gardel Rolim (PDT), Professor Aguiar Toba (PRD) e Professor Enilson (Cidadania), além do deputado estadual licenciado Osmar Baquit (PSB).