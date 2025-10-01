CMFor inaugura espaço para crianças com Síndrome de Down e TEA

Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) inaugurou o Espaço Evoluir, que oferecerá atendimento multidisciplinar voltado para crianças e adolescentes com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA) / Crédito: Taynara Lima/O POVO

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) inaugurou na noite da última terça-feira, 30, o “Espaço Evoluir”, que oferecerá atendimento multidisciplinar voltado para crianças e adolescentes com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento ocorreu no prédio anexo na CMFor, localizado no bairro Guararapes, onde o novo espaço está instalado. A aprovação da criação do Espaço Evoluir ocorreu em abril deste ano, a partir do Projeto de Lei Complementar nº 18/2025. Inicialmente, o equipamento atenderá filhos e dependentes de servidores da Câmara Municipal de Fortaleza. O serviço deverá ser ampliado para a comunidade do entorno, porém ainda não há data para essa extensão.

“Eu só tenho que parabenizar a Câmara Municipal porque está saindo da sua da sua zona de conforto, está saindo de fiscalizar os atos do Poder Executivo, de legislar, criar normas e está indo para além disso, está entregando para a sociedade fortalezense, no caso para os colaboradores aqui da Câmara, um equipamento que vai acolher e vai acompanhar tantos e tantas”, avaliou.

O Espaço Evoluir funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e conta com capacidade para atender até 60 crianças e adolescentes. Em agosto, foi realizada a triagem dos beneficiários com o cadastramento interno feito junto aos servidores. Entre os serviços ofertados, estão: psicomotricidade, acompanhamento psicológico, terapia ocupacional, fonoaudiologia, musicoterapia, neuropediatria, acompanhamento nutricional, e grupos de habilidades especiais para famílias e atendimento psicológico. Terapias especializadas também serão oferecidas para crianças de 3 a 12 anos e sessões em grupo para os adolescentes de 13 a 17 anos.