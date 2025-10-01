Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alcolumbre anuncia que ficará incomunicável por um dia durante celebração judaica

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou que ficará incomunicável a partir do final da tarde desta quarta-feira, 1.º, até o mesmo período do dia seguinte, quinta-feira, 2. O motivo é a celebração do Yom Kipur, o dia mais sagrado para os judeus.

"É tempo de jejum, oração, silêncio e reclusão, como manda a tradição. Um momento profundo de perdão e reconexão com Deus", escreveu o presidente da Casa Alta, afirmando que a pausa servirá para viver "plenamente esse momento de fé e reflexão".

Também conhecido como "Dia do Perdão", a data marca o dia mais sagrado no judaísmo. Todos os anos ocorre no dia 10 de Tishrei, o sétimo mês do calendário hebraico. A celebração da data passa por práticas de jejum completo e oração intensiva, bem como confissões de pecados, o que ocorre tradicionalmente dentro de sinagogas.

Alcolumbre tem ascendência marroquina e, segundo a Confederação Israelita do Brasil (Conib), é o primeiro judeu a presidir o Senado. Em junho, ele promulgou um projeto de lei que institui o "Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel", a ser comemorado anualmente em 12 de abril.

Leia o comunicado na íntegra

"Hoje começa o Yom Kipur, o dia mais sagrado para nós, judeus.

É tempo de jejum, oração, silêncio e reclusão, como manda a tradição. Um momento profundo de perdão e reconexão com Deus.

Do entardecer de hoje (1/10) até o pôr do sol de amanhã (2/10), estarei incomunicável, vivendo plenamente esse momento de fé e reflexão.

Que seja um tempo de paz e renovação para todos nós.

Shalom!"

Davi Alcolumbre

Presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal

