Vereadores transferem área pública para virar polo comercial

Vereadores transferem área pública para setor privado, com voto contra de Psol, PL e petistasA Câmara desengavetou projeto do ex-prefeito Sarto. A área desafetada possui cerca de 2.800 metros quadrados, está localizada nas proximidades da avenida Washington Soares e deverá receber polo comercial
A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) tirou da gaveta e aprovou nesta terça-feira, 30, o projeto de lei ordinário número 464 de 2023, do então prefeito José Sarto (PDT), que desafeta um terreno de via pública que tem 2.833,20 m² de área e fica no bairro Luciano Cavalcante, nas proximidades da avenida Washington Soares. Com a medida, a área pública é incorporada pela iniciativa privada.
A mensagem foi aprovada por 23 votos favoráveis e 12 contrários. Entre os votos contrários, uma eclética mistura de PL, Psol e partes de PT e União Brasil. Confira abaixo a votação completa.
Como os vereadores pela desafetação de via pública próxima a Washington Soares
"SIM"
- Aglaylson (PT)
- Benigno Júnior (Republicanos)
- Bruno Mesquita (PSD)
- Carla Ibiapina (DC)
- Chiquinho dos Carneiros (PRD)
- Cláudio Lima (Avante)
- Igor Nogueira (PMN)
- Jânio Henrique (PDT)
- Juninho Aquino (Avante)
- Leo Couto (PSB)
- Luiz Paupina (Agir)
- Luiz Sérgio (PSB)
- Marcel Colares (PDT)
- Marcelo Tchela (Avante)
- Marcos Paulo (PP)
- Paulo Martins (PDT)
- Professor Aguiar Toba (PRD)
- Professor Enilson (Cidadania)
- Raimundo Filho (PDT)
- René Pessoa (União Brasil)
- Ronaldo Martins (Republicanos)
- Tia Francisca (PSD)
- Tony Brito (PSD)
"Não"
- Adriana Geronimo (Psol)
- Dr. Luciano Girão (PDT)
- Dr. Vicente (PT)
- Gabriel Aguiar (Psol)
- Inspetor Alberto (PL)
- Jorge Pinheiro (PSDB)
- Julierme Sena (PL)
- Marcelo Mendes (PL)
- PPCell (PDT)
- Priscila Costa (PL)
- Professora Adriana Almeida (PT)
- Soldado Noelio (União Brasil)
Não votaram
- Adail Júnior (PDT) - presidente da sessão
- Estrela Barros (PSD)
- Irmão Léo (PP)
- Mari Lacerda (PT)
- Wellington Sabóia (Podemos)
Bella Carmelo (PL) e Gardel Rolim (PDT) não estavam presentes.
Leia mais
Entenda o projeto de desafetação
Na região, estava prevista a construção de uma rua municipal, mas que nunca chegou a ser construída. De acordo com a justificativa do projeto, a desafetação da área servirá para unificar dois terrenos separados por uma via pública que não possui denominação oficial, não foi implantada e consta apenas nos títulos imobiliários.
A unificação dos terrenos tem objetivo de implantar um grande polo comercial, que precisa da desafetação da área para garantir viabilidade. De acordo com o projeto, laudos técnicos de avaliação foram elaborados pela Secretaria da Infraestrutura (Seinf).
"Tal ação beneficiará diretamente a população, gerando novos empregos, aumento na circulação de mercadorias e o consequente aumento na arrecadação de impostos. Ademais, será possível a valorização da referida região, agregando-se valor à cidade de forma em geral", diz o texto.
Ainda segundo a mensagem do então prefeito José Sarto, a proposta de desafetação do local recebeu "sinal verde" da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seuma), Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e a Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, além da própria Seinf.
Leia mais
Apesar da justificativa de uma gestão anterior, a aprovação da desafetação é questionada por ambientalistas e vereadores da oposição, que destacam que a região está prevista no novo Plano Diretor, ainda em estágio de elaboração pela Prefeitura de Fortaleza, como uma Zona de Proteção Ambiental (ZPA), inclusive com registros de pontos de recursos hídricos na área.
A vereadora Adriana Geronimo (Psol) afirmou que a mensagem vai na contramão das discussões do Plano Diretor de Fortaleza e que trará prejuízos ambientais.
“Mais uma vez é aprovado esse escândalo, que é algo que vai contra tudo o que está sendo discutido no Plano Diretor e vai trazer muitos prejuízos ambientais em uma cidade que já é muito quente, mas que a Câmara Municipal escolheu aprovar mais um projeto que ataca nossas áreas ambientais”, disse.
Já Gabriel Aguiar (Psol) explicou que o terreno possuía um riacho, portanto, configurava como ZPA e estava em condições de preservação permanente e irregular para desmate.
"O terreno em questão era uma área de floresta onde corria um riacho importantíssimo. Por ser riacho, estamos falando de área de preservação permanente e que estava no Plano Diretor como ZPA. Portanto, não é passível de ser desmatado, salvo em caso de interesse social que precisa ser declarado anteriormente pela Prefeitura de Fortaleza, coisa que nunca ocorreu", afirmou.