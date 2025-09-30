Vereadores transferem área pública para virar polo comercial

Terreno que a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou a desafetação fica nas proximidades da avenida Washington Soares / Crédito: Reprodução/Google Earth

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) tirou da gaveta e aprovou nesta terça-feira, 30, o projeto de lei ordinário número 464 de 2023, do então prefeito José Sarto (PDT), que desafeta um terreno de via pública que tem 2.833,20 m² de área e fica no bairro Luciano Cavalcante, nas proximidades da avenida Washington Soares. Com a medida, a área pública é incorporada pela iniciativa privada. A mensagem foi aprovada por 23 votos favoráveis e 12 contrários. Entre os votos contrários, uma eclética mistura de PL, Psol e partes de PT e União Brasil. Confira abaixo a votação completa.

A unificação dos terrenos tem objetivo de implantar um grande polo comercial, que precisa da desafetação da área para garantir viabilidade. De acordo com o projeto, laudos técnicos de avaliação foram elaborados pela Secretaria da Infraestrutura (Seinf). "Tal ação beneficiará diretamente a população, gerando novos empregos, aumento na circulação de mercadorias e o consequente aumento na arrecadação de impostos. Ademais, será possível a valorização da referida região, agregando-se valor à cidade de forma em geral", diz o texto. Ainda segundo a mensagem do então prefeito José Sarto, a proposta de desafetação do local recebeu "sinal verde" da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seuma), Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e a Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, além da própria Seinf.