Motta pauta 8 projetos de segurança; cearense é autor de 3

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta terça-feira, 30, em publicação na rede social X, que levará ao Plenário oito requerimentos de urgência para projetos voltados à segurança pública. Três deles têm como autor o deputado federal cearense Yury do Paredão (MDB-CE).

A movimentação ocorre em meio à pressão sobre o Congresso após a aprovação da chamada “PEC da Blindagem” pela Câmara — rejeitada no Senado —, que gerou protestos em capitais como Brasília, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Fortaleza. A proposta buscava ampliar a proteção de parlamentares contra investigações e processos judiciais.