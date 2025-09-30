Motta pauta 8 projetos de segurança; cearense é autor de 3

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hugo Motta inclui 8 projetos de Segurança Pública na pauta da Câmara; 3 são de deputado cearense

Marcelo Bloc


O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta terça-feira, 30, em publicação na rede social X, que levará ao Plenário oito requerimentos de urgência para projetos voltados à segurança pública. Três deles têm como autor o deputado federal cearense Yury do Paredão (MDB-CE).

A movimentação ocorre em meio à pressão sobre o Congresso após a aprovação da chamada “PEC da Blindagem” pela Câmara — rejeitada no Senado —, que gerou protestos em capitais como Brasília, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Fortaleza. A proposta buscava ampliar a proteção de parlamentares contra investigações e processos judiciais.

Segundo Motta, a nova pauta reflete consenso entre os 27 secretários estaduais de Segurança, reforçando que o tema é prioridade no Parlamento.

Projetos de Yury do Paredão

  • PL 4332/2025 – Redefine a destinação de bens e valores apreendidos em crimes ligados à Lei Antidrogas, direcionando-os ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad) ou a fundos estaduais de segurança. Hoje, a União é beneficiária em todos os casos.
  • PL 4333/2025 – Altera o Código de Processo Penal para acelerar processos de prisão em flagrante. Prevê que, em crimes com pena superior a quatro anos ou cometidos com violência, a custódia seja mantida por até 60 dias antes de decisão judicial sobre medidas alternativas.
  • PL 4331/2025 – Amplia de 13,6% para 31,6% a fatia da arrecadação de impostos das bets (apostas esportivas) destinada à segurança pública. O texto prevê repasse automático e uso prioritário em ações contra fraudes, lavagem de dinheiro e proteção a vítimas vulneráveis.

Outros projetos na pauta

Além dos textos do deputado cearense, estão incluídos os seguintes projetos:

  • PL 4498/2025, de Delegado Fabio Costa (PP-AL) - estabelece mecanismos de atuação colaborativa entre os órgãos de fiscalização e controle e os órgãos de persecução penal.
  • PL 4176/2025, de Coronel Ulysses (União Brasil-AC) - eleva penas de crimes contra agentes do Estado;
  • PL 4500/2025, de Alberto Fraga (PL-DF) - combate organizações criminosas e tipifica o uso de “escudo humano”;
  • PL 4503/2025, de Delegada Ione (Avante-MG) - cria o crime de obstrução de justiça;
  • PL 4499/2025, de Coronel Assis (União Brasil-MT) - tipifica o crime de “domínio de cidades”.

