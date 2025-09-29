Pensadores debatem democracia em tempo de capitalismo digital

￼PARTICIPANTES discutiram a conjuntura política do Brasil / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Os movimentos Proparque e Igreja em Saída realizaram no deste sábado, 27, o Encontro pela Democracia com a presença do médico psiquiatra e psicanalista Valton Miranda e do filósofo e sacerdote Manfredo Oliveira. O evento ocorreu no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. No encontro, mediado pela professora Sandra Helena, especialista em Filosofia do Idealismo Alemão pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), os participantes discutiram a conjuntura brasileira e a defesa da democracia, abordando temas, como o capitalismo e as novas tecnologias.

Manfredo Oliveira pontuou que é impossível analisar a situação de qualquer país como se fosse uma ilha, visto que todos os acontecimentos, atualmente, são globais e resultam em consequências importantes, dependendo do contexto. A partir disso, o filósofo refletiu sobre a atual conjuntura da sociedade, considerando “profundamente complexa e diferenciada”. Fazendo uma contextualização relacionada aos avanços da tecnologia, Manfredo Oliveira e Valton Miranda apresentaram as nuances da sociedade pós-industrial e consideraram que o capitalismo digital é o que marca a nossa civilização. “A democracia pressupõe uma participação forte das pessoas e as pessoas são tomadas com algoritmo sem perceber. Inteligência artificial quer dizer exatamente isso. A gente não devia nem chamar de inteligência, porque inteligência significa compreender as coisas. E aqui não há compreensão, há um processo mecânico que age independente da nossa compreensão e arranca a nossa cabeça, o nosso cérebro sem que a gente perceba”, afirmou O filósofo Manfredo Oliveira chegou a considerar que, de certa forma, os novos meios digitais podem representar uma ameaça à democracia.