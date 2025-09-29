Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder do PT na Câmara pede que Conselho troque relator de caso contra Eduardo Bolsonaro

Autor Agência Estado
Agência Estado
O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), protocolou um documento ao Conselho de Ética nesta segunda-feira, 29, pedindo a suspeição de Delegado Marcelo Freitas (União-MG) como relator da representação contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no colegiado.

No documento, que pede a saída de Freitas da função, Farias argumenta que o parlamentar do União já chamou Eduardo de "amigo", apoia a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro e tem perfil de "alinhamento absoluto à pauta bolsonarista".

O documento do líder petista pede que o Conselho de Ética da Câmara escolha um novo relator entre a lista tríplice anteriormente sorteada. Estavam na lista tríplice Marcelo Freitas, Duda Salabert (PDT-MG) e Paulo Lemos (PSOL-AP).

"A escolha de Marcelo Freitas entre os três nomes sorteados na lista tríplice, portanto, não é neutra. Ao contrário, reflete a tentativa de realizar um um julgamento de cartas marcadas", diz Lindbergh. "A nomeação de relator comprometido serve não à finalidade de apurar, mas à de blindar, o que a torna insustentável juridicamente."

Lindbergh também pede comunicação formal do requerimento à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, para as providências cabíveis de registro e acompanhamento em defesa da higidez do processo e da autoridade do Conselho de Ética.

