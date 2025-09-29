Em conferência, Lula diz que autoritarismo teme as mulheres

A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) teve início na manhã desta segunda-feira (29) em Brasília, com o tema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas.

Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou medidas adotadas desde 2003, no primeiro mandato do petista, como a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, vinculada diretamente à Presidência da República, até as mais recentes, como a aprovação da Lei da Igualdade Salarial, e a criação do programa de Dignidade Menstrual.

O presidente Lula também relembrou com pesar da aprovação pelo Congresso Nacional do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, como tentativa de calar as mulheres.

"As mulheres sofreram um duro retrocesso. O golpe contra a presidenta Dilma Rousseff serviu não apenas para derrubar a primeira mulher a governar esse país. Foi também a tentativa de calar milhões de vozes femininas, porque o autoritarismo não apenas odeia. Ele teme as mulheres."

A ministra das Mulheres, Marcia Lopes, lembrou que desde a edição da anterior da CNPM, de 2016, até os dias atuais, o país passou por momentos de retrocesso. “Desde a última conferência, em 2016, enfrentamos anos de retrocessos, mas resistimos. E dessa resistência brotou ainda mais força trazendo-nos até a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres: um espaço de reencontro, de reconstrução e afirmação de que nada pode deter a presença organizada das mulheres.”



