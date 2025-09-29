Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em conferência, Lula diz que autoritarismo teme as mulheres

Em conferência, Lula diz que autoritarismo teme as mulheres

Autor Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil
Autor
Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) teve início na manhã desta segunda-feira (29) em Brasília, com o tema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas.

Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou medidas adotadas desde 2003, no primeiro mandato do petista, como a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, vinculada diretamente à Presidência da República, até as mais recentes, como a aprovação da Lei da Igualdade Salarial, e a criação do programa de Dignidade Menstrual.

O presidente Lula também relembrou com pesar da aprovação pelo Congresso Nacional do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, como tentativa de calar as mulheres.

"As mulheres sofreram um duro retrocesso. O golpe contra a presidenta Dilma Rousseff serviu não apenas para derrubar a primeira mulher a governar esse país. Foi também a tentativa de calar milhões de vozes femininas, porque o autoritarismo não apenas odeia. Ele teme as mulheres."

A ministra das Mulheres, Marcia Lopes, lembrou que desde a edição da anterior da CNPM, de 2016, até os dias atuais, o país passou por momentos de retrocesso. “Desde a última conferência, em 2016, enfrentamos anos de retrocessos, mas resistimos. E dessa resistência brotou ainda mais força trazendo-nos até a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres: um espaço de reencontro, de reconstrução e afirmação de que nada pode deter a presença organizada das mulheres.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Brasil soberano

Em pronunciamento por videoconferência, Dilma Rousseff, que atualmente é presidente reeleita do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do Brics, lembrou que a abertura da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres foi seu último compromisso oficial, antes de ter que deixar o comando do Brasil, em maio de 2016.

"Este reencontro, quase dez anos depois, tem uma força ainda maior porque superamos um período de retrocessos de violência política e de ataque às conquistas democráticas. Lembro que a abertura da quarta conferência foi meu último compromisso oficial antes do golpe profundamente injusto contra a nossa democracia, mas a história mostrou que resistir vale a pena".

A ex-presidente ressaltou que a luta requer a participação plena das mulheres e valorizou a atuação delas. "As mulheres brasileiras, em sua diversidade, movem a economia, sustentam a democracia e garantem que as conquistas sociais cheguem a cada família. Reconhecer isso é afirmar que a igualdade de gênero é condição para que o Brasil seja justo, forte e verdadeiramente soberano."

Como mensagem para as participantes conferência, Dilma desejou que mobilização trace diretrizes capazes de transformar a vida das mulheres brasileiras.

"Nenhuma violência é tolerável, nenhum direito pode ser retirado. Somente com políticas construídas de forma coletiva conseguimos enfrentar as desigualdades, o machismo, a misoginia, o racismo e todas as formas de opressão”, frisou Dilma Rousseff.

Movimentos sociais

Ao assinalar que a conferência é fruto de muitas lutas de muitas mulheres, a representante da Marcha das Mulheres Indígenas, JosyKaigang, também recordou que a  última marcha das mulheres ocorreu sob a liderança da primeira presidente da República mulher. 

Fato que também foi revisitado na fala da representante do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres (CNDM), Iayalorixá Sandrali Bueno. Ela ressalta que a nova edição da conferencia é fruto de uma construção democrática possibilitada pela realização das conferências livres, regionais, estaduais e municipais, desde abril deste ano.

"Não chegamos aqui de repente. Carregamos o eco de assembleias lotadas, de rodas de conversas cheias de sabedoria, de plenárias onde a palavra circulava como benção, compromisso e responsabilidade".

5ª CNPM

A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres será realizada em Brasília até quarta-feira (1º de outubro). Lideranças sociais e políticas debatem a construção coletiva de políticas públicas voltadas às mulheres. 

Saiba a programação completa do evento.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Lula

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar