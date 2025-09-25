Flotilha humanitária que vai para Gaza é alvo de ataque de drones

Flotilha Global Sumud Flotilla (GSF) foi alvo de ataque de drones. / Crédito: Reprodução/vídeo/Instagram Global Sumud Flotilla

A Flotilha que leva ajuda humanitária à Faixa de Gaza foram atingidos por um ataque de drone atribuído ao Exército israelense, na noite da terça-feira, 23, segundo informações da Global Movement to Gaza, entidade que organiza a expedição. Segundo a organização, ativistas brasileiros estariam em embarcações que foram atingidas. A página dos militantes diz em postagem que ataques a civis, mesmo os envolvidos em missões humanitárias são protegidos pelas Convenções de Genebra.

Dessa forma, ataques aos ativistas podem ser considerados crime de guerra e crime com humanidade perante o direito internacional. A entidade completa: “Exigimos que todos os Estados membros da ONU — e, em particular, aqueles cujos nacionais estão a bordo dos navios da Global Sumud Flotilha — garantam imediatamente e facilitem proteção efetiva, incluindo escolta marítima, observadores diplomáticos credenciados e uma presença estatal protetora visível, para que a flotilha possa prosseguir em segurança, a missão possa continuar sem obstáculos e a lei prevaleça sobre atos de aniquilação"..