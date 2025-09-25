Flotilha humanitária que vai para Gaza é alvo de ataque de drones

Flotilha humanitária que vai para Gaza é alvo de ataque de dronesSegundo os ativistas, o exercito de Israel alvejou a missão humanitária na noite da terça-feira, 23
A Flotilha que leva ajuda humanitária à Faixa de Gaza foram atingidos por um ataque de drone atribuído ao Exército israelense, na noite da terça-feira, 23, segundo informações da Global Movement to Gaza, entidade que organiza a expedição.
Segundo a organização, ativistas brasileiros estariam em embarcações que foram atingidas. A página dos militantes diz em postagem que ataques a civis, mesmo os envolvidos em missões humanitárias são protegidos pelas Convenções de Genebra.
Dessa forma, ataques aos ativistas podem ser considerados crime de guerra e crime com humanidade perante o direito internacional.
A entidade completa: “Exigimos que todos os Estados membros da ONU — e, em particular, aqueles cujos nacionais estão a bordo dos navios da Global Sumud Flotilha — garantam imediatamente e facilitem proteção efetiva, incluindo escolta marítima, observadores diplomáticos credenciados e uma presença estatal protetora visível, para que a flotilha possa prosseguir em segurança, a missão possa continuar sem obstáculos e a lei prevaleça sobre atos de aniquilação"..
Deputada cearense na Flotilha
A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) também participa da força tarefa que tenta desembarcar no litoral de Gaza levando ajuda humanitária para população atingida pelo conflito entre Israel e o grupo Hamas.
A parlamentar postou um vídeo no momento do incidente denunciando o ataque e pedindo ajuda aos governos para o fim dos ataques: “Estamos nesse momento passando por uma situação de emergência, está tendo um ataque de drones aqui sobre as embarcações da flotilha. É uma tentativa clara de intimidar as embarcações que estão levando ajuda humanitária a Gaza. A gente pede a todos aqueles e aquelas que estão vendo esse vídeo agora e que possam ajudar a pressionar os governos para que Israel pare”.
Sobre a Flotilha
A missão chamada Global Sumud Flotilla (ou Sumud), é uma iniciativa civil internacional, com caráter humanitário, que tem o objetivo de furar o bloqueio israelense à Faixa de Gaza e levar suprimentos como alimentos, remédios, água e outros a população afetada pela guerra.
Participam da missão navios de vários países, com ativistas que são médicos, jornalistas, parlamentares e voluntários civis. A Flotilha também é chamada de “Sumud”, palavra árabe que significa “resistência” ou “constância”.