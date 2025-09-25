Fortaleza aprova lei que cria campanha contra a misoginia

Câmara Municipal de Fortaleza / Crédito: Marcelo Bloc

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou a criação de uma campanha permanente para enfrentar a misoginia e estimular o debate sobre igualdade de gênero. A medida, que segue agora para sanção do prefeito Evandro Leitão (PT), insere a capital cearense no grupo de cidades brasileiras que adotam políticas específicas para combater a discriminação contra mulheres. O texto estabelece que a campanha tenha caráter contínuo, com ações voltadas à conscientização, prevenção e enfrentamento de comportamentos e práticas misóginas.

Violência contra mulheres

Segundo dados do boletim "Elas Vivem: um caminho de luta", divulgado pela Rede de Observatórios da Segurança, em 2024, foram registrados 207 casos de violência contra a mulher no Ceará, o maior número desde 2020.

Entre esses casos, 46 foram homicídios e 45 feminicídios, com vítimas predominantemente entre 18 e 39 anos. A maioria das agressões (56) foi cometida por parceiros ou ex-parceiros, e o estado ainda registrou um caso de transfeminicídio.

Além do Ceará, o levantamento inclui dados de outras oito unidades federativas: Amazonas (AM), Bahia (BA), Maranhão (MA), Pará (PA), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

