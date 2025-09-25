Fortaleza aprova lei que cria campanha contra a misoginia

Câmara de Fortaleza aprova lei que cria a Campanha Permanente de Combate à MisoginiaCampanha prevê ações permanentes de conscientização em escolas, capacitação de profissionais e atividades culturais para enfrentar a violência de gênero
A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou a criação de uma campanha permanente para enfrentar a misoginia e estimular o debate sobre igualdade de gênero. A medida, que segue agora para sanção do prefeito Evandro Leitão (PT), insere a capital cearense no grupo de cidades brasileiras que adotam políticas específicas para combater a discriminação contra mulheres.
O texto estabelece que a campanha tenha caráter contínuo, com ações voltadas à conscientização, prevenção e enfrentamento de comportamentos e práticas misóginas.
Entre as medidas previstas estão a inclusão de debates em escolas e universidades, capacitação de profissionais da saúde, educação, segurança e assistência social, além de atividades culturais e educativas voltadas ao fortalecimento do papel feminino na sociedade.
A proposta é de autoria do vereador licenciado Erich Douglas (PSD), que atualmente ocupa o cargo de secretário estadual da Defesa Animal. Para ele, a iniciativa representa um passo para consolidar uma rede de apoio que envolva poder público, sociedade civil e iniciativa privada.
“A misoginia é um problema estrutural e precisa ser enfrentada de maneira contínua. Igualdade de gênero fortalece a democracia e reduz desigualdades”, afirmou o autor.
Violência contra mulheres
Segundo dados do boletim "Elas Vivem: um caminho de luta", divulgado pela Rede de Observatórios da Segurança, em 2024, foram registrados 207 casos de violência contra a mulher no Ceará, o maior número desde 2020.
Entre esses casos, 46 foram homicídios e 45 feminicídios, com vítimas predominantemente entre 18 e 39 anos. A maioria das agressões (56) foi cometida por parceiros ou ex-parceiros, e o estado ainda registrou um caso de transfeminicídio.
Além do Ceará, o levantamento inclui dados de outras oito unidades federativas: Amazonas (AM), Bahia (BA), Maranhão (MA), Pará (PA), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).
Considerando todas as regiões monitoradas, foram 4.181 mulheres vitimadas ao longo do período, o que representa um aumento de 12,4% em relação a 2023. Dentre esses casos, 531 foram classificados como feminicídios, o que equivale a dizer que, em média, uma mulher morreu a cada 17 horas em razão do gênero.
Se sancionada, a nova lei deverá ampliar o alcance das iniciativas em Fortaleza, criando um calendário de atividades permanentes de conscientização, prevenção e empoderamento feminino, que vão além das datas comemorativas já existentes, como o 8 de Março ou o Agosto Lilás.
