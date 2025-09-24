Ronaldo Caiado critica condução de Lula no tarifaço e se diz a favor da anistia

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), criticou o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) a respeito do tarifaço aplicado ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista à Rádio Eldorado, nesta quarta-feira, 24. "A primeira coisa que eu fiz foi cancelar uma viagem que eu estava no Japão, retornar imediatamente ao Brasil, me posicionar 100% contra o tarifaço. Naquele momento criei uma linha de crédito específica, com taxa de juro equalizada para poder atender os segmentos que fossem mais penalizados", afirmou o político.

Além disso, Caiado voltou a afirmar que é a favor do projeto de anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e os condenados pelo 8 de janeiro de 2023. "isto aí foi fomentado durante todos esses anos para servir de um projeto de campanha eleitoral e mais uma vez servindo de alavancagem de uma campanha de 2026", completou.