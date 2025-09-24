Padre Júlio: pressão mudou "miraculosamente" posições na PEC

Padre Júlio Lancellotti: pressão fez políticos mudarem "miraculosamente" na PEC da BlindagemEm entrevista ao programa O POVO News, nesta quarta-feira, 24, o pároco da igreja São Miguel Arcanjo, em São Paulo, destacou a força popular; padre está em Fortaleza para realizar uma missa e na próxima quinta-feira, 25
O padre Júlio Lancellotti comentou declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em que o gestor afirmou que a adesão aos atos contra a PEC da Blindagem do último domingo mostra “uma desconexão” entre o Congresso Nacional e a população. Lancellotti reagiu à fala do governador sugerindo que havia uma "desconexão também de posições".
Em entrevista ao programa O POVO News, nesta quarta-feira, 24, o pároco da igreja São Miguel Arcanjo, em São Paulo, destacou que o povo nas ruas tem o poder de fazer os representantes populares "miraculosamente mudarem de opinião" e é importante que os representantes reconheçam essa desconexão nos outros, mas também em si.
“Antes das manifestações tinha uma posição e depois das manifestações tem outra, ainda mais quando está se aproximando do processo eleitoral. Então, a desconexão não é só de grupos, como de pessoas também”, afirmou Lancellotti, que está em Fortaleza para realizar uma missa e na próxima quinta-feira, 25, na Capela São José Operário, no bairro Bonsucesso.
O padre participou de uma manifestação no domingo contra a PEC da blindagem. “E nós estamos vendo quantos dos chamados ‘representantes do povo’ tinham uma posição antes do domingo e na segunda-feira, nada como o povo nas ruas para fazer, miraculosamente, mudaram de opinião”, acrescentou.
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é fortemente cotado para as eleições presidenciais de 2026. O ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) é o que tem melhor desempenho nas pesquisas para enfrentar o provável candidato da esquerda, o presidente Lula (PT).
Ao ser questionado se Tarcísio deveria concorrer à reeleição, padre JúliO afirmou que esta é uma "decisão que ele tem que tomar", mas ressaltou que "ainda é cedo" para tais escolhas.
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou, também nesta quarta-feira, 24, a PEC da Blindagem por unanimidade, depois que o texto avançou na Câmara dos Deputados desencadeado protestos pelo país no último domingo.
“Muito bom que o Senado tenha ouvido o clamor das ruas, não só de São Paulo, mas de todas as capitais brasileiras e já agiram conforme o povo esperava e votaram contra por unanimidade. Até quem nós não esperávamos que votasse contra, votou contra”, comentou Lancellotti.
As manifestações, as maiores da esquerda desde a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022, também miraram o projeto de anistia que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado.
Padre Júlio em Fortaleza
O padre Júlio Lancellotti celebrará uma missa na Capela São José Operário, localizada no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na próxima quinta-feira, 25. Ele também deve participar do 1º Seminário PopRua Jud na Capital, programado para os dias 24 e 25 de setembro no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC).
O movimento é uma iniciativa do Poder Judiciário brasileiro, sob coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Atuação
Conhecido por sua atuação em defesa aos direitos das pessoas em situação de rua, o pároco coordena a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo.
Ao O POVO, ele criticou a resposta do poder público nas três esferas (municipal, estadual e federal) para os problemas enfrentados pela população em situação de rua, destacando a insuficiência e a desconexão das ações governamentais com as reais necessidades desse segmento.
“A gente sempre ouve dizer ‘nós fazemos o que é possível’, mas é o que é possível a partir do poder, não da necessidade de quem está vivendo a situação de descarte. Então, fica sempre muito longe. Em um centro de acolhida, às vezes tem um chuveiro funcionando para 100 pessoas, um vaso sanitário para 150, 200 pessoas”, explicou Lancellotti.
“Olha, o número é tão grande que traz essa dificuldade, mas também há uma negligência para aquele que não importa, não precisa ter tanta qualidade. O que tiver, tá bom", acrescentou.
