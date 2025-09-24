Padre Júlio: pressão mudou "miraculosamente" posições na PEC

Padre Júlio Lancellotti é alvo de CPI na Câmara Municipal de São Paulo / Crédito: Jose Cruz/Agência Brasil

O padre Júlio Lancellotti comentou declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em que o gestor afirmou que a adesão aos atos contra a PEC da Blindagem do último domingo mostra “uma desconexão” entre o Congresso Nacional e a população. Lancellotti reagiu à fala do governador sugerindo que havia uma "desconexão também de posições". Em entrevista ao programa O POVO News, nesta quarta-feira, 24, o pároco da igreja São Miguel Arcanjo, em São Paulo, destacou que o povo nas ruas tem o poder de fazer os representantes populares "miraculosamente mudarem de opinião" e é importante que os representantes reconheçam essa desconexão nos outros, mas também em si.

Ao ser questionado se Tarcísio deveria concorrer à reeleição, padre JúliO afirmou que esta é uma "decisão que ele tem que tomar", mas ressaltou que "ainda é cedo" para tais escolhas. Confira a entrevista completa com Júlio Lancellotti: PEC da Blindagem A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou, também nesta quarta-feira, 24, a PEC da Blindagem por unanimidade, depois que o texto avançou na Câmara dos Deputados desencadeado protestos pelo país no último domingo. “Muito bom que o Senado tenha ouvido o clamor das ruas, não só de São Paulo, mas de todas as capitais brasileiras e já agiram conforme o povo esperava e votaram contra por unanimidade. Até quem nós não esperávamos que votasse contra, votou contra”, comentou Lancellotti.

As manifestações, as maiores da esquerda desde a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022, também miraram o projeto de anistia que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado. Padre Júlio em Fortaleza O padre Júlio Lancellotti celebrará uma missa na Capela São José Operário, localizada no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na próxima quinta-feira, 25. Ele também deve participar do 1º Seminário PopRua Jud na Capital, programado para os dias 24 e 25 de setembro no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). O movimento é uma iniciativa do Poder Judiciário brasileiro, sob coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).