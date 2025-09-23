Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tocar em temas intocáveis até agora me dá uma esperança de mudança no Brasil, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 23, que o Brasil viveu várias tentativas de golpe e nunca puniu ninguém. Ele participa de entrevista no portal ICL Notícias. Segundo o ministro, se não se punir uma tentativa de golpe de Estado como, segundo ele, o Supremo Tribunal Federal (STF) está fazendo, os golpistas conseguem completar seu objetivo.

Haddad também afirmou que a reforma do imposto de renda aprovado durante sua gestão foi a primeira vez que o país toca no tema da desigualdade. Ele repetiu que o Brasil está entre os dez países mais desiguais do mundo.

O ministro afirmou que, aos poucos, o Brasil começa a lidar com temas antes "intocáveis" e que, com os protestos do último domingo promovidos pela esquerda volta a haver uma "chama" no país que lhe dá esperança de uma mudança para melhor do país.

