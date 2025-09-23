PGR diz que réus do 'núcleo de gerência' foram imprescindíveis ao plano de golpe

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a condenação de todos os seis réus do núcleo de "gerência" do plano de golpe. Neste grupo, estão seis acusados que fizeram parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e, segundo a PGR, foram "responsáveis por gerenciar as principais iniciativas" da trama golpista. "É inquestionável a imprescindibilidade de suas contribuições para o intento disruptivo e violento", diz a PGR na manifestação de 342 páginas. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao STF os argumentos derradeiros no processo. Agora, as defesas vão apresentar suas alegações finais, a última etapa antes do julgamento na Primeira Turma. A data ainda será marcada. O grupo responde por cinco crimes - organização criminosa armada, golpe de estado, tentativa de abolição violenta do estado democrático, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.

Os seis réus do "núcleo de gerência" do golpe: . Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF); . Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública; . Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública;

. Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência; . Coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; . General Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência.

Silvinei Vasques, Marília Alencar e Fernando de Sousa Oliveira são acusados de usar a PRF para dificultar o voto de eleitores no Nordeste, reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições de 2022 e, com isso, "sustentar a permanência ilegítima" de Bolsonaro no poder. Mário Fernandes foi acusado de coordenar "ações de monitoramento e neutralização violenta de autoridades públicas", em conjunto com Marcelo Câmara, e de fazer a interlocução com lideranças populares ligadas aos atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023. O general admitiu a autoria do Punhal Verde Amarelo, um dos planos para executar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Uma cópia do documento foi impressa no Palácio do Planalto. Segundo a PGR, também ficou comprovado "estreito vínculo" entre o então secretário e os protestos violentos na Praça dos Três Poderes. Mário Fernandes esteve pessoalmente nos acampamentos em Brasília. Também trocou mensagens com Lucas Rottilli Durlo, conhecido como "líder dos caminhoneiros" em Mato Grosso, e com o tenente-coronel José Luiz Sávio Costa Filho, outro nome à frente dos acampamentos, sobre como manter "o máximo de controle" sobre as manifestações.