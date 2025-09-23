Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após manifestações, Barroso diz que vê com alegria volta da pauta do combate à corrupção

Autor Agência Estado
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse que vê com "alegria" a "volta da pauta do enfrentamento à corrupção", ao comentar as manifestações do domingo, 21, contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e ao projeto de lei da anistia aos golpistas.

Barroso ainda classificou a aplicação da Lei Magnitsky contra a esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, Viviane Barci, como "injusta". "Aqui não houve perseguição política, houve julgamento transparente", afirmou Barroso, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, 22. O ministro disse lamentar que as autoridades americanas não tenham compreendido "o que aconteceu no Brasil" no julgamento da trama golpista.

