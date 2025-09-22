Assembleia abre inscrições de projeto para capacitação de jovens

Projeto Ceará de Valores, da Alece em parceria com o Centec, busca oferecer capacitação a 16 mil jovens em todo o Estado. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), lançou, na tarde desta segunda-feira, 22, o programa Ceará de Valores, voltado para a capacitação em diferentes áreas a jovens de todo o Estado. O evento de lançamento ocorreu no Hotel Vila Galé Fortaleza, na Praia do Futuro, e contou com a presença de parlamentares. Voltado para jovens de 14 a 29 anos de idade, o programa busca contemplar 16 mil jovens distribuídos pelas 14 macrorregiões do Estado e oferece formações em diferentes áreas, com o objetivo de preparar a juventude cearense a partir da qualificação profissional.

"O nosso objetivo é fomentar, qualificar, dar uma primeira oportunidade, fomentar um negócio, empreendedorismo, um primeiro emprego. Tirar esse jovem de algum isolamento, abrir horizontes, dar um norte positivo a esse jovem, de forma presencial, inicial nessa primeira etapa, porque nós estamos iniciando hoje um programa que vai ficar na Casa, que hoje é uma resolução, a diretriz da casa, independente dos deputados e deputadas que estarão na próxima legislatura. É uma contribuição que nós estamos iniciando hoje para as atuais e, principalmente, para as futuras gerações de jovens cearenses", afirmou. Ao todo, o programa terá três trilhas formativas: competências emocionais e habilidades para o século XXI; cidadania, identidade e participação social; e empreendedorismo, inovação e novas economias.

As atividades ocorrerão de forma híbrida, com ações presenciais, chamadas “Sábados de Valores”, nas 16 cidades-polo do programa e encontros virtuais, a partir da plataforma digital do Centec. Pelo site, os interessados poderão realizar o processo de inscrição, acompanhar as aulas e as ações dos municípios. O diretor-presidente do Centec, Cleyton Monte, explicou que um dos principais pontos abordados durante a organização do projeto foi o da presença do programa em todo o Estado. “Um dos pontos mais alardeados pelo presidente Romeu [Aldigueri] era a presença. A gente quer o programa presente em todo o Ceará. Não pode ser só na Região Metropolitana de Fortaleza, não pode ser só no Cariri, não pode ser só na região Norte, tem que ser em todo o Ceará. Então, a gente pensou em um programa que pudesse pensar o Ceará em toda a sua magnitude. Os valores dos municípios, os valores culturais, os valores de empreendedorismo, de identidade, de formação. A juventude é central nesse projeto”, pontuou.



Os jovens contemplados deverão criar um projeto de impacto para os seus municípios. A ideia é que os projetos sejam apresentados em uma feira de oportunidades, em que serão selecionados 60 trabalhos, com premiações para os três melhores: R$ 15 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. “Qual é o produto final do Ceará de Valores? É que todos os jovens envolvidos no Ceará de Valores possam produzir um projeto de impacto social para o seu município. Voltado para as demandas socioeconômicas do seu município. Vou dar um exemplo. A gente tem demandas de turismo em determinados municípios. Aqueles jovens, claro, acompanhados pela mentoria, pelos professores, vão pensar, estruturar um projeto de desenvolvimento para aquele município coletivamente”, disse o presidente do Centec. A governadora em exercício, Jade Romero (MDB), enfatizou que o programa é uma oportunidade para o jovem “reconhecer o seu valor” e ter “a formação profissional focada em novas áreas”.