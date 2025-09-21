Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula afirma que manifestações foram recado do povo que não quer anistia

O presidente Luiz Inácio Lula (PT) afirmou que as manifestações de hoje demonstram que a população não é a favor da anistia para os envolvidos aos ataques de 8 de janeiro. "Estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade, nem a anistia", escreveu Lula, em seu perfil no Instagram.

"O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro", acrescentou. Lula postou fotos e vídeos de manifestações em locais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Teresina etc.

