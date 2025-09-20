Resumo da semana política em Brasília tem anistia e blindagem

￼CÂMARA aprova em dois turnos a PEC da Blindagem, que muda regras de imunidade parlamentar / Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto de lei 2162/2023, para anistiar os envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. Dos parlamentares que votaram, 311 foram favoráveis e 163 foram contrários. A aprovação ocorreu na quarta-feira, 17. Com a aprovação, o texto tramita mais rápido na Casa legislativa, podendo ser levado diretamente para o plenário, sem passar por comissões. O presidente da Câmara, Hugo Motta, designou o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), para relator do texto. Segundo ele, o objetivo será reduzir as penas dos condenados, uma vez que, para ele, a anistia ampla e irrestrita é impossível. A escolha de Motta irritou parlamentares da oposição, pois de acordo com eles, a ligação do deputado com ministros do STF pode atrapalhar a tramitação do PL.

PEC da blindagem é aprovada A proposta de emenda à Constituição 3/2021 foi aprovada na Câmara dos Deputados na terça-feira, 16. A PEC das prerrogativas, chamada de PEC da blindagem, exige autorização das Casas Legislativas para abrir processos penais no Supremo Tribunal Federal contra parlamentares. Foram 344 favoráveis e 133 contrários no primeiro turno. Dos 22 deputados cearenses, 15 votaram a favor, 4 votaram contra, e 3 ausentes. Após modificações do texto, como a derrubada do voto secreto e do foro privilegiado para presidentes de partidos com representação na Câmara dos Deputados, os deputados abriram um segundo turno de votação. Porém, depois de articulações com o presidente da Casa, Hugo Motta, o voto secreto foi retomado. No segundo turno, dos 22 deputados cearenses, 13 votaram a favor e 9 votaram contra.

Lula sanciona projeto contra adultização Na quarta-feira, 17, o presidente Lula sancionou o projeto de lei 2628/2022 que amplia a proteção de crianças e adolescentes nos ambientes digitais. O texto, do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), também previne a exposição de vulneráveis na internet e proíbe a produção de conteúdos que incentivem o vício. O objetivo da lei é evitar a exposição e sexualização de jovens nas redes sociais. O texto também responsabiliza as plataformas caso não limitem a exibição de imagens de crianças e adolescentes nestes ambientes. MP que isenta famílias de conta de luz é aprovada A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória (MP) 1300/25, que isenta famílias de baixa renda da conta de luz. A MP aumenta a tarifa Social para grupos familiares inscritos no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, que consomem até 80 KWh de energia.

O texto foi levado ao Senado e aprovado no último dia de validade e agora segue para sanção do presidente Lula. Segundo cálculos do Governo, cerca de 4,5 milhões de famílias serão beneficiadas. Para a próxima semana Senado planeja votar projeto de isenção do imposto de renda Os senadores podem votar na próxima semana, o projeto de lei 1.952/2019 que isenta o imposto de renda às pessoas que recebem até R$ 5 mil. A proposta é semelhante à que tramita na Câmara dos Deputados (PL 1.087/2025), porém, a ideia dos senadores é votar o PL como resposta à demora do processo na Câmara. Segundo o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Renan Calheiros (MDB-AL), é possível que processo corra mais rápido no Senado. Calheiros deve apresentar o relatório do PL nos próximos dias. "Se pautar, eu acho que o plenário aprova e vai para a Câmara dos Deputados. Talvez assim a gente consiga fazer andar uma lei que beneficia milhões de brasileiros”, afirmou.