Governo dos EUA cancela pesquisa que media segurança alimentar no país

Realizado desde meados da década de 90, o levantamento ocorria em todos os Estados e grupos demográficos e vinha sendo utilizado por formuladores de políticas federais, estaduais e locais para tomar decisões de financiamento para programas de assistência alimentar e para avaliar a eficácia dos mesmos.

O governo dos Estados Unidos decidiu cancelar uma pesquisa anual do Departamento de Agricultura (USDA, da sigla em inglês) que tinha como objetivo checar dados sobre segurança alimentar da população.

A decisão de descontinuar a pesquisa neste ano foi anunciada para funcionários que realizavam a coleta dos dados na semana passada e confirmada neste sábado, 20, pelo USDA. "Este relatório tornou-se excessivamente politizado e, após revisão subsequente, foi considerado desnecessário para realizar o trabalho do Departamento", disse o porta-voz do órgão, Alec Varsamis, acrescentando que o relatório de 2024 será lançado em 22 de outubro.

"Nos últimos 30 anos, a medida de insegurança alimentar do USDA forneceu informações sobre a extensão em que as famílias americanas conseguiram cobrir suas necessidades alimentares", disse Colleen Heflin, professora da Universidade de Syracuse, que estuda os dados desde o início.

"Não ter essa medida para 2025 é particularmente preocupante, dado o aumento atual da inflação e a deterioração das condições do mercado de trabalho, duas condições conhecidas por aumentar a insegurança alimentar", completou a professora.

A pesquisa alimentar vinha sendo incluída como um adendo às estatísticas mensais relacionadas ao mercado de trabalho, renda e pobreza. Além disso, era uma fonte oficial do governo para mensurar sobre quantos americanos têm - ou não têm - comida suficiente.