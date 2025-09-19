'Não é bem anistiar, é diminuir a pena', diz Paulinho, em vídeo ao lado de Ciro Nogueira

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) publicou um vídeo ao lado do presidente do partido Progressistas, o PP, Ciro Nogueira, e afirmou que o objetivo do projeto sobre as punições aos condenados pelos atos golpistas "não é bem anistiar as pessoas". As declarações foram divulgadas no Instagram, em vídeo, nesta sexta-feira, 19.

"Continuando essa tarefa que me deram como relator do projeto de dosimetria, vim aqui conversar com Ciro Nogueira, um dos senadores mais importantes da República", declarou o parlamentar. "Vim aqui então falar da ideia, um pouco do que a gente está pensando, num projeto que possa anistiar as pessoas. Não é bem anistiar, é diminuir a pena das pessoas", disse.