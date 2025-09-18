STF abre inquérito contra Bolsonaro devido à CPI da Covid

Ministro Flávio Dino determina investigação de Bolsonaro com base na CPI da Covid / Crédito: Gustavo Moreno/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta quinta-feira, 18, a abertura de um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e 23 aliados, com base no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia de Covid-19. A decisão foi do ministro Flávio Dino.

Indícios de crimes na gestão da pandemia

O inquérito trata da gestão da pandemia pelo ex-presidente, especificamente para investigar se ele cometeu crime ao incentivar a população a usar medicamentos sem eficácia comprovada, como hidroxicloroquina e invermectina, e ao disseminar desinformação sobre as vacinas e sobre medidas de prevenção, como uso de máscaras e isolamento social.

Bolsonaro pode responder por incitar o crime de infração de medida sanitária preventiva, com a disseminação de desinformação. A investigação também mira o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filhos do ex-presidente, e deputados bolsonaristas. O relatório final da comissão foi compartilhado com o STF no final de 2021. Os senadores sugeriram o indiciamento de 70 pessoas - entre elas o ex-presidente, filhos dele, ministros, empresários e médicos. Tramitação O ministro deu um prazo inicial de 60 dias para a PF concluir a investigação. O inquérito pode ser prorrogado se houver necessidade.

CPI da Covid e consequências legais

O relatório final da CPI, apresentado em outubro de 2021, sugeriu o indiciamento de Bolsonaro por dez crimes, entre eles crimes contra a humanidade, epidemia com resultado morte e infração de medida sanitária preventiva. Além disso, recomendou responsabilização de ministros, ex-ministros, aliados do ex-presidente e empresas como Precisa Medicamentos e VTCLog.

Com a abertura do inquérito, o Ministério Público Federal (MPF) passa a conduzir a investigação e decidir sobre eventuais denúncias. A medida ocorre em meio a pressões por responsabilização das autoridades federais, especialmente após a divulgação de dados que indicam mais de 600 mil mortes relacionadas à pandemia no país. Outros detalhes do relatório também poderão ser investigados, já que o ministro afirma em seu despacho que a comissão "apontou indícios de crimes contra a administração pública, notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de 'fachada' para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos".