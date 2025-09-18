Pesquisa Quaest: para 76%, Bolsonaro deveria apoiar outra pessoa; 59% querem que Lula não dispute

A pesquisa mostra que o eleitorado bolsonarista está, mais do que nunca, dividido sobre o tema: 52% querem que Bolsonaro mantenha a candidatura, enquanto 46% afirmam que ele deveria abrir mão

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 18, mostra que cresceu o porcentual de eleitores que afirmam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria abrir mão da candidatura a presidente em 2026 e apoiar outro candidato. O levantamento foi iniciado um dia após a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pela atuação na trama golpista.

De acordo com o levantamento, 76% defendem que Bolsonaro passe o bastão, ante 65% em agosto. Os entrevistados que querem que ele mantenha a candidatura caíram de 26% para 19%. Não souberam ou não responderam 5%.

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa mostra que o eleitorado bolsonarista está, mais do que nunca, dividido sobre o tema: 52% querem que Bolsonaro mantenha a candidatura, enquanto 46% afirmam que ele deveria abrir mão. Há um mês, o placar era mais folgado em favor da candidatura do ex-presidente: 66% a 31%.

A Quaest também perguntou quem deveria suceder Bolsonaro. O mais citado foi o próprio ex-presidente, com 19%, mesmo patamar dos que defendem que ele mantenha a candidatura. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) é o preferido de 15%, seguido do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 9%, e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 5%.