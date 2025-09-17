Lula sobre Margem Equatorial: se tivermos problema, nós que seremos responsáveis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em entrevista à BBC, que o Brasil está "cumprindo todos os rigores da lei" no processo de pesquisa para a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Ele afirmou que, se houver algum problema nesse processo, "nós seremos responsáveis para cuidar desse problema".

A declaração foi dada após Lula ser questionado sobre o conflito entre o discurso de defesa da transição energética e do enfrentamento às mudanças climáticas e de exploração de petróleo na Margem Equatorial. "Primeiro, é preciso saber qual é a necessidade de cada país. O Brasil é um país que tem petróleo e nós possivelmente temos petróleo na Margem Equatorial. E nós estamos pesquisando, cumprindo todos os rigores da lei, para que a gente possa fazer a pesquisa e saber se lá tem petróleo", declarou.