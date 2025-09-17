Lula diz à BBC que guerras na Ucrânia e em Gaza não estariam acontecendo se ONU funcionasse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, em entrevista à BBC, a Organização das Nações Unidas (ONU) e disse que, se ela estivesse "funcionando corretamente", as guerras na Ucrânia e em Gaza não estariam acontecendo.

"Se nós tivéssemos uma ONU funcionando corretamente, certamente essa guerra não teria acontecido. Não tem ninguém negociando porque a ONU não representa muita coisa. Hoje, se tivesse uma ONU funcionando, essa guerra não precisaria ter existido. Se a ONU estivesse funcionando, não precisava estar acontecendo Gaza", declarou o presidente.