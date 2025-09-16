Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zucco diz que há acordo com Motta para pautar urgência da anistia na quarta-feira

Zucco diz que há acordo com Motta para pautar urgência da anistia na quarta-feira

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O líder da Oposição na Câmara dos Deputados, Tenente-coronel Zucco (PL-RS), afirmou nesta terça-feira, 16, que há um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para pautar na quarta-feira, 17, o requerimento de urgência da anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. As declarações ocorreram em pronunciamento à imprensa, poucas horas depois de uma reunião de líderes na residência oficial de Motta.

"Acordado com a presidência, amanhã será pautada a urgência da anistia. Já estamos trabalhando, também com o líder Sóstenes, um texto, visto que todos nós assistimos na semana passada, na nossa visão, um teatro", disse Zucco, em referência à condenação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

E acrescentou: "Pode ter certeza que nós vamos pautar a urgência da anistia, aprovar a urgência da anistia, e depois, na sequência, o mérito."

Na ocasião, líderes da oposição anunciaram a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para a função de líder da Minoria na Câmara, no lugar de Caroline de Toni (PL-SC).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

BOLSONARO

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar