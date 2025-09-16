PGR terá 5 dias para opinar em pedido do PT para investigar Tarcísio por obstrução de Justiça

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira, 16, a abertura de uma petição autônoma para apurar acusações contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por possível obstrução de Justiça em articulações em Brasília pela aprovação da anistia aos réus da trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida atende à representação apresentada pelo deputado Rui Falcão (PT-SP).

Na decisão, Moraes, relator da ação penal do golpe que julga Bolsonaro e aliados, encaminhou os autos à Procuradoria-Geral da República (PGR), que terá cinco dias para se manifestar. Caberá ao órgão avaliar se há elementos para a abertura de inquérito contra o governador paulista. Procurado, o governo de São Paulo não se manifestou.