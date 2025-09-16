Moraes autoriza psiquiatra para Roberto Jefferson, em prisão domiciliar

O ministro determina que "seja mantida a continuidade do tratamento indicado fora do ambiente hospitalar, assim como do acompanhamento médico clínico dos seus médicos particulares". A autorização para a médica psiquiatra do ex-deputado foi justificada com base em "riscos de administração inadequada e histórico de dependência medicamentosa".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta segunda-feira, 15, que o ex-deputado federal Roberto Jefferson receba acompanhamento psiquiátrico em casa. Ele cumpre prisão domiciliar desde maio, após passar quase dois anos sob custódia em hospital, internado.

Além da psiquiatra, Jefferson poderá receber cuidados nutricionais e fisioterapêuticos. Todos os tratamentos devem ter dias e horários comunicados ao STF. A Corte também autorizou que um barbeiro visite o domicílio a cada 15 dias, a fim de realizar "cuidados de higiene pessoal, como o corte de cabelo e se barbear, conforme a necessidade". O Supremo entendeu que a higiene pessoal está contemplada em "atenção à assistência à saúde". Em julho, Moraes autorizou a substituição da tornozeleira eletrônica do ex-presidente do PTB, que estava "apertando seu pé".

O STF condenou Roberto Jefferson a nove anos, um mês e cinco dias de prisão pelos crimes de calúnia, homofobia, incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Em maio deste ano, ele teve sua prisão convertida em domiciliar por questão humanitária, em razão de sua "particular e sensível condição de saúde, amplamente comprovada nos autos", como descreveu Moraes na decisão.

O ex-parlamentar estava internado há cerca de dois anos no Hospital Samaritano, na zona Sul do Rio de Janeiro, e hoje cumpre pena em sua casa em Comendador Levy Gasparian, cidade de cerca de 9 mil habitantes a 140 quilômetros da capital fluminense.