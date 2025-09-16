Gleisi diz que anistia é imoral e inconstitucional e convoca ministros para barrar votação

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta terça-feira, 16, que "o governo é contra a anistia" a Jair Bolsonaro e outros réus condenados por tentativa de golpe de Estado para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O governo é contra a anistia. Além de imoral é inconstitucional. Nem terminou o julgamento e já há pressão para pautar. Vamos nos posicionar contra e trabalhar para derrubar o pedido de urgência", disse a ministra.

Líderes da Câmara dos Deputados se reuniram esta manhã para decidir se o projeto de lei da anistia irá ao plenário ou não. Há pressão por parte da oposição para que um pedido de urgência, para acelerar a tramitação da proposta, seja votado nesta semana. Como mostrou o Estadão/Broadcast Político, deputados de oposição projetam mais de 300 votos em favor do requerimento de urgência para uma anistia moderada, enquanto governistas sustentam que há condições de derrubar o pedido, em votação acirrada. Caso a anistia inclua Bolsonaro, parlamentares avaliam que a aprovação do mérito pode ser mais difícil.