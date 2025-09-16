Deputada renuncia à liderança da Minoria na Câmara para transferir função a Eduardo Bolsonaro

A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) comunicou nesta terça-feira, 16, a renuncia da liderança da Minoria na Câmara para transferir a função para o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As declarações ocorreram em pronunciamento a jornalistas na Câmara dos Deputados.

"Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da Minoria da Câmara dos Deputados, para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro", afirmou a parlamentar. "Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de União e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo como seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo", continuou.