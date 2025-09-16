Bolsonaro volta a hospital em Brasília após se sentir mal, diz Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, em publicação no X, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao hospital DF Star, em Brasília, após se sentir mal com "crise forte de soluço, vômito e pressão baixa". De acordo com Flávio, o ex-presidente foi ao hospital acompanhado de membros da Polícia Penal do Distrito Federal, que ficam de prontidão na sua casa, onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares.

"Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave", disse Flávio na rede social X.