Rubio volta a ameaçar o Brasil e promete resposta à condenação de Bolsonaro nos próximos dias

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, voltou a ameaçar o Brasil com mais sanções em meio a renovadas críticas ao Judiciário brasileiro. Na visão dele, a condenação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro é mais um capítulo de uma "campanha crescente de opressão judicial", e os EUA darão uma resposta nos próximos dias. "Portanto, haverá uma resposta dos EUA a isso, e é isso - teremos alguns anúncios na próxima semana ou algo assim sobre quais medidas adicionais pretendemos tomar", disse Rubio, em entrevista à Fox News, nesta segunda-feira, 15.

O secretário de Trump, porém, não deu pistas sobre quais sanções os EUA estudam adotar contra o Brasil. Segundo ele, o Estado de Direito está se deteriorando no País, com "juízes ativistas" que não só "perseguiram" Bolsonaro, mas também tentaram promover ações contra cidadãos e empresas norte-americanas. "O julgamento (do ex-presidente) é apenas mais um capítulo de uma espécie de campanha crescente de opressão judicial que tentou alcançar empresas americanas e até mesmo pessoas operando fora dos Estados Unidos", acrescentou Rubio. Na semana passada, o secretário de Estado norte-americano já havia ameaçado o Brasil com mais sanções após a condenação de Bolsonaro, o que classificou como uma "caça às bruxas".