Reveses de Bolsonaro, Milei e Trump pressionam a direita

Donald Trump, Jair Bolsonaro e Javier Milei / Crédito: Mandel NGAN / AFP ; Sergio Lima/AFP ; Natacha Pisarenko/AP

A última semana foi marcada por uma série de reveses para a direita a nívem mundial. Líderes de destaque do espectro político, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os presidentes Javier Milei (Argentina) e Donald Trump (Estados Unidos), enfrentam situações adversas que aumentam a pressão sobre suas trajetórias políticas. Na quinta-feira, 11, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou e condenou Bolsonaro por liderar uma organização criminosa para se manter ilegalmente no poder, na esteira de uma trama golpista em 2022. Na Argentina, as eleições legislativas do último dia 7 resultaram em um revés expressivo para o campo político de Milei.

No dia seguinte, nos Estados Unidos, legisladores democratas divulgaram uma suposta carta de aniversário comprometedora enviada por Donald Trump em 2003 ao falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein. Todos os acontecimentos intensificaram as preocupações das bases de aliados desses políticos. Jair Bolsonaro Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses em regime fechado, com 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção. Ele é o primeiro ex-presidente da República a ser condenado por golpe de Estado. Seguindo voto do relator e ministro Alexandre de Moraes, a maioria do colegiado entendeu que ele deve ser condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A condenação tem como base uma lei sancionada pelo próprio ex-presidente em 2021. A medida substituiu a Lei de Segurança Nacional (LSN), da época da ditadura, por novos crimes - entre eles abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que foram imputados aos réus.

A condenação rendeu lamentações, pedidos de anistia e ameaças vindas de seus aliados, como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, que criticou os votos por não individualizar as condutas dos réus e chamou Moraes de “ditador”. O próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos responderiam adequadamente a "essa caça às bruxas", fazendo referência à condenação de Bolsonaro. Javier Milei Com 82% das urnas apuradas, a coligação peronista Fuerza Patria, liderada pelo governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, havia alcançado 46,9% dos votos, contra 33,8% da La Libertad Avanza, legenda do chefe do Executivo.