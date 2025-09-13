Reajuste para servidores municipais de Fortaleza entra em vigor

Reajuste salarial de 4,83% para servidores municipais de Fortaleza entra em vigorLei foi sancionada pelo prefeito Evandro Leitão e publicada no Diário Oficial. Novas tabelas salariais com efeitos retroativos a 1º de maio
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), oficializou o reajuste geral anual de 4,83% nos vencimentos dos servidores da administração municipal. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município de sexta-feira, 12, e terá efeitos retroativos a 1º de maio de 2025.
O decreto nº 16.470, de 11 de setembro, define as novas tabelas remuneratórias para diferentes planos de cargos e carreiras da Prefeitura, em cumprimento à lei complementar nº 426, sancionada em maio deste ano. A norma assegura a revisão geral anual dos salários, prevista na Constituição Federal.
Com a atualização, os vencimentos-base variam de R$ 420,31 (pago ao grupo ocupacional operacional da educação, em carga de 100 horas mensais) até R$ 20.889,94, correspondente ao cargo de auditor do Tesouro Municipal na classe mais elevada.
O reajuste alcança todos os quadros funcionais da administração direta e indireta, incluindo áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e arrecadação. A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão informou que os valores retroativos a maio serão pagos em folha suplementar ainda neste semestre.
A medida atende à política de valorização salarial prevista no Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores, além de ajustar a remuneração ao índice inflacionário acumulado no período.
Reajuste também contempla salário do prefeito
Os cargos de cúpula do Executivo também foram contemplados. O salário do prefeito passa a ser de R$ 30.040,65, enquanto a vice-prefeita receberá R$ 27.036,58. Já os secretários municipais terão remuneração de R$ 23.426,27.
No início de sua gestão, Evandro Leitão anunciou a redução dos valores do próprio salário, do salário da vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) e do salário dos secretários da própria gestão. Na época, ele anunciou a diminuição de 20% no salário do prefeito, da vice e de secretários, além da redução de quase 30% nos gastos com servidores terceirizados e comissionados.
Ainda na sexta-feira, 12, o prefeito participou de um evento, realizado pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), onde afirmou que as medidas de contenção de gastos e o Plano Plurianual (PPA), anunciados neste primeiro ano de gestão, têm como objetivo a melhora nas contas públicas da gestão municipal.
Equilíbrio nas contas públicas
No início de setembro, Evandro Leitão fez um balanço geral dos oito primeiros meses de gestão. O prefeito citou a questão fiscal como ponto central da gestão, durante evento do Grupo de Líderes Empresariais — Lide Ceará.
"Desde o primeiro momento da nossa gestão, nós estamos tentando equilibrar as finanças. Ainda não conseguimos 100%, mas estamos a passos largos, a gente tem avançado bastante", afirmou o prefeito.
Desde a transição de governo, no fim de 2024, o prefeito reclama da condição financeira da administração, herdada do antecessor José Sarto (PDT). O ex-prefeito nega ter deixado o Município quebrado financeiramente.