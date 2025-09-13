Reajuste para servidores municipais de Fortaleza entra em vigor

Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), oficializou o reajuste geral anual de 4,83% nos vencimentos dos servidores da administração municipal. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município de sexta-feira, 12, e terá efeitos retroativos a 1º de maio de 2025. O decreto nº 16.470, de 11 de setembro, define as novas tabelas remuneratórias para diferentes planos de cargos e carreiras da Prefeitura, em cumprimento à lei complementar nº 426, sancionada em maio deste ano. A norma assegura a revisão geral anual dos salários, prevista na Constituição Federal.

Reajuste também contempla salário do prefeito

Os cargos de cúpula do Executivo também foram contemplados. O salário do prefeito passa a ser de R$ 30.040,65, enquanto a vice-prefeita receberá R$ 27.036,58. Já os secretários municipais terão remuneração de R$ 23.426,27. No início de sua gestão, Evandro Leitão anunciou a redução dos valores do próprio salário, do salário da vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) e do salário dos secretários da própria gestão. Na época, ele anunciou a diminuição de 20% no salário do prefeito, da vice e de secretários, além da redução de quase 30% nos gastos com servidores terceirizados e comissionados. Ainda na sexta-feira, 12, o prefeito participou de um evento, realizado pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), onde afirmou que as medidas de contenção de gastos e o Plano Plurianual (PPA), anunciados neste primeiro ano de gestão, têm como objetivo a melhora nas contas públicas da gestão municipal.