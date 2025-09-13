Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura publica tabela de remuneração dos servidores municipais de Fortaleza após reajuste

Lei foi sancionada pelo prefeito Evandro Leitão e publicada no Diário Oficial. Texto oficializa tabelas dos planos de cargos, carreiras e salários do fuincionalismo
Autor Mariana Lopes
Mariana Lopes Repórter de Política
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), oficializou a nova tabela de remuneração dos servidores municipais de Fortaleza, após reajuste geral anual de 4,83%, implantando desde a folha de maio, paga em junho. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município de sexta-feira, 12.

O decreto nº 16.470, de 11 de setembro, define as novas tabelas remuneratórias para diferentes planos de cargos e carreiras da Prefeitura, em cumprimento à lei complementar nº 426, sancionada em maio deste ano. A norma assegura a revisão geral anual dos salários, prevista na Constituição Federal.

Com a atualização, os vencimentos-base variam de R$ 420,31 (pago ao grupo ocupacional operacional da educação, em carga de 100 horas mensais) até R$ 20.889,94, correspondente ao cargo de auditor do Tesouro Municipal na classe mais elevada.

O reajuste alcança todos os quadros funcionais da administração direta e indireta, incluindo áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e arrecadação.

A medida atende à política de valorização salarial prevista no Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores, além de ajustar a remuneração ao índice inflacionário acumulado no período.

Reajuste também contempla salário do prefeito

Os cargos de cúpula do Executivo também foram contemplados. O salário do prefeito passa a ser de R$ 30.040,65, enquanto a vice-prefeita receberá R$ 27.036,58. Já os secretários municipais terão remuneração de R$ 23.426,27.

No início de sua gestão, Evandro Leitão anunciou a redução dos valores do próprio salário, do salário da vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) e do salário dos secretários da própria gestão. Na época, ele anunciou a diminuição de 20% no salário do prefeito, da vice e de secretários, além da redução de quase 30% nos gastos com servidores terceirizados e comissionados.

Ainda na sexta-feira, 12, o prefeito participou de um evento, realizado pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), onde afirmou que as medidas de contenção de gastos e o Plano Plurianual (PPA), anunciados neste primeiro ano de gestão, têm como objetivo a melhora nas contas públicas da gestão municipal.

Equilíbrio nas contas públicas

No início de setembro, Evandro Leitão fez um balanço geral dos oito primeiros meses de gestão. O prefeito citou a questão fiscal como ponto central da gestão, durante evento do Grupo de Líderes Empresariais — Lide Ceará.

"Desde o primeiro momento da nossa gestão, nós estamos tentando equilibrar as finanças. Ainda não conseguimos 100%, mas estamos a passos largos, a gente tem avançado bastante", afirmou o prefeito.

Desde a transição de governo, no fim de 2024, o prefeito reclama da condição financeira da administração, herdada do antecessor José Sarto (PDT). O ex-prefeito nega ter deixado o Município quebrado financeiramente.

Correção: A publicação formaliza as novas tabelas de remuneração referentes ao reajusta aplicado em maio.

