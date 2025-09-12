Deputado cearense vai para fórum legislativo na China

O deputado estadual Sérgio Aguiar (PSB-CE) participa, nesta semana, de uma missão internacional na China como integrante da delegação da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O grupo brasileiro está presente no evento “2025 Legislators Forum for Friend Exchanges”, promovido pela Associação do Povo Chinês para a Amizade com Países Estrangeiros (CPAFFC), em Pequim.



Além de Sérgio Aguiar, a comitiva conta com a presidente da Unale, deputada Tia Ju (Republicanos-RJ), e o deputado Luciano Pimentel (PP-AL). O fórum reúne 58 parlamentares de 45 países, em debates sobre fortalecimento do multilateralismo, papel da Organização das Nações Unidas, reforço da Organização Mundial do Comércio, cooperação internacional em infraestrutura, defesa da soberania nacional e estímulo a novas práticas de comércio.

