Deputado cearense vai para fórum legislativo na China

Deputado cearense Sérgio Aguiar integra comitiva da Unale em fórum legislativo na ChinaEvento reuniu representantes de 45 países em discussões sobre cooperação internacional e infraestrutura
O deputado estadual Sérgio Aguiar (PSB-CE) participa, nesta semana, de uma missão internacional na China como integrante da delegação da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O grupo brasileiro está presente no evento “2025 Legislators Forum for Friend Exchanges”, promovido pela Associação do Povo Chinês para a Amizade com Países Estrangeiros (CPAFFC), em Pequim.
Além de Sérgio Aguiar, a comitiva conta com a presidente da Unale, deputada Tia Ju (Republicanos-RJ), e o deputado Luciano Pimentel (PP-AL). O fórum reúne 58 parlamentares de 45 países, em debates sobre fortalecimento do multilateralismo, papel da Organização das Nações Unidas, reforço da Organização Mundial do Comércio, cooperação internacional em infraestrutura, defesa da soberania nacional e estímulo a novas práticas de comércio.
Encontros oficiais e agenda cultural
Durante a programação, os parlamentares brasileiros foram recebidos na Assembleia Popular Nacional (APN), considerada o maior órgão legislativo do mundo, em encontro com o presidente Zhao Leji. A agenda incluiu também visita à Cidade Proibida, patrimônio histórico e cultural da humanidade, e apresentações artísticas e manifestações culturais reconhecidas como herança imaterial pela Unesco.
Para Sérgio Aguiar, a experiência reforça a necessidade de traduzir o multilateralismo em práticas concretas. "É essencial fortalecer organismos como a ONU e a OMC, mas também avançar em práticas modernas de comércio que permitam maior equilíbrio nas relações econômicas internacionais", afirmou.