Lula elogia Camilo e ironiza Fux em evento da Educação

"Nem o Fux seria capaz de ser igual a você", diz Lula a Camilo em evento da EducaçãoEm evento de aprovação da Carteira Nacional do Docente, o presidente elogiou Camilo e disse que "nem Fux seria capaz de ser igual a você"
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em evento de aprovação da Carteira Nacional do Docente (CNDB) na quinta-feira, 11, e elogiou o ministro Camilo Santana (Educação) pela ousadia na elaboração do projeto, ironizando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux: “Nem Fux seria capaz de ser igual a você”.
O evento ocorreu no mesmo dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por uma trama golpista. O ministro Luiz Fux votou no dia 10 e foi o único a defender que Bolsonaro fosse absolvido de todos os crimes.
“Ter a ideia de não querer brigar mais com a Esther, sair do Ministério, ir ao Senado, fazer a proposta, apresentar, trabalhar e apresentar a proposta. Aí é o máximo do máximo mesmo. Nem o Fux seria capaz de ser igual a você”, ironizou Lula. Também foi possível ouvir risadas dos participantes do evento.
Divergência contornada
O projeto criado por Camilo visa à identificação de professores e dá direito a benefícios e descontos em eventos culturais. Entretanto, a ideia gerou divergências na Esplanada, envolvendo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que argumentou que a proposta atrasaria o andamento da nova carteira de identidade nacional.
Para evitar conflitos, Camilo voltou ao seu cargo no Senado e apresentou o projeto da carteira para docentes diretamente para a aprovação no Congresso, contornando a situação dentro dos ministérios. Assim, o projeto já foi sancionado pelo presidente e poderá ser solicitado a partir de outubro em todo o Brasil.
Ainda no evento, Lula defendeu a soberania nacional através da educação: “A educação tem que ser, definitivamente, a coisa mais importante para um chefe de estado, porque é através da educação que a gente vai criar o perfil, a cara e a soberania nacional dessa nação”.
Carteira Nacional do Docente
O PL 41/2025 prevê que profissionais da educação que atuam em nível básico ou superior, em instituições privadas ou públicas, poderão realizar um cadastro nacional que dá direito a descontos em eventos culturais, acesso a ferramentas de trabalho como programas de computador e diárias em hotéis credenciados.
A iniciativa faz parte do eixo de valorização do Programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de qualificação do trabalho do professor atuante na educação básica e incentivo à docência. A carteira deve ser emitida pelo MEC e pode ser solicitada em formato digital e físico a partir de outubro deste ano.
O ministro Camilo Santana comentou no evento de aprovação que é necessário reconhecer o esforço dos docentes no Brasil e afirmou que a carteira viabiliza acesso a benefícios e programas do MEC para os professores. “Todos nós passamos pelo professor, todas as profissões passam pelo professor, então é importante reconhecer o papel deles”.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente