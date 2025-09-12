Lula elogia Camilo e ironiza Fux em evento da Educação

A Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB) dará benefícios aos professores da rede pública e privada / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Ainda no evento, Lula defendeu a soberania nacional através da educação: “A educação tem que ser, definitivamente, a coisa mais importante para um chefe de estado, porque é através da educação que a gente vai criar o perfil, a cara e a soberania nacional dessa nação”. Carteira Nacional do Docente O PL 41/2025 prevê que profissionais da educação que atuam em nível básico ou superior, em instituições privadas ou públicas, poderão realizar um cadastro nacional que dá direito a descontos em eventos culturais, acesso a ferramentas de trabalho como programas de computador e diárias em hotéis credenciados. A iniciativa faz parte do eixo de valorização do Programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de qualificação do trabalho do professor atuante na educação básica e incentivo à docência. A carteira deve ser emitida pelo MEC e pode ser solicitada em formato digital e físico a partir de outubro deste ano.